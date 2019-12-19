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Polis: “Başına taşla vurduğunu itiraf etti”

Polis: “Başına taşla vurduğunu itiraf etti”

Girne Antik Liman’da denize düşüp hayatını kaybettiği ifade edilen Halil Karakız'ı öldürmekten sorumlu tutulan A.G’nin ‘cinayeti itiraf ettiği belirtildi, A.G yargılanıncaya dek cezaevine gönderildi.

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Girne Antik Liman’da denize düşüp hayatını kaybettiği ifade edilen Halil Karakız'ı öldürmekten sorumlu tutulan A.G yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını kaydetti. Polis, zanlınım verdiği ifadede Karakız’ın başına taşla vurarak öldürdüğünü itiraf ettiğini belirtti.

Mahkeme zanlının yargılanıncaya kadar 3 ayı geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesine karar verdi.

 

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