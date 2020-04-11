Polis araçta uyuşturucu bulundu, satıcı tespit edildi

Narkotik ekiplerinin Demirhan’da bir araca gerçekleştirdiği operasyonda uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanan zanlılar N.A., O.Ö., Y.A., H.A. ve kendilerine uyuşturucu maddeyi sattığı tespit edilen zanlı F.D. tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Polis memuru Serkan Sakallı, zanlıların Kanunsuz Uyuşturucu Madde Sentetik Canabinoid ithal, alma, tasarruf ve verme suçlarından methaldar olduklarını belirtti. Sakallı, 10 Nisan’da e saat 17.50’de Lefkoşa-Mağusa anayolu üzeri, Demirhan’da Demirhan Polis Karakolu ile Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir polis ekip tarafından zanlıların NM 541 plakalı salon araç içerisinde, huzurlarında yapılan kontrolde 4 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu kaydetti. Polis, içerisinde tütün ile karışık Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan ucu yanık sarma bulunarak emare alınıp, tüm zanlıların tutuklandığını söyledi. Sakallı, mesele ile ilgili olarak yapılan soruşturmalarda zanlıların tasarrufunda bulunan söz konusu maddeyi aynı gün Lefkoşa’da, zanlı 800 TL karşılığında aldıklarının tespit edildiğini belirtti. Sakallı, zanlı F.D.’nin evinde arama yapılarak, 15 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını ve şahsın tutuklandığını söyledi. Sakallı, tahkikatın devam ettiğini, aranan bir şahıs ve alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.