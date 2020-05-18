Polis araçlarını tekmeleyen zanlı, 10 gün tedavi görecek

Girne’de 8 Nisan’da meydana gelen kasti hasar meselesiyle ilgili suçüstü tutuklanan zanlı A.İ., yaklaşık bir aylık tedavinin ardından teminat maksatlı mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Kader Artan olayla ilgili bulguları aktardı. Artan, zanlının, "Kasti Hasar ve Uygunsuz tavrı hareket' ve 26 Nisan’da Girne'de sokağa çıkma yasasına aykırı hareketten tutuklandığını belirtti. Polis memuru Artan, 27 Nisan’da saat 09.40 sıralarında serbest bırakıldıktan sonra da Girne'de park halinde bulunan GG 005 plakalı aracın ön camına çıkıp ayağıyla vurduğunu, camı kırdığını söyledi. Zanlının 1000 TL’lik hasar uğrattıktan sonra, polis araçlarını da yumruklandığını anlattı.

Zanlının aynı gün suçüstü tutuklandığını söyleyen Artan önceki mahkemenin vermiş olduğu emir üzerine Barış Ruh ve Sinir hastalıkları hastanesinde doktor kontrolüne tabi tutulduğunu ve kısmi sinir bozukluğu teşhisi konulduğunu belirtti.

Dosyanın tamamlanması ve yargılanabilmesi için davası görülünceye dek Barış Ruh ve Sinir hastalıkları hastanesinde beklemesi yönünde emir verilmesi talebinde bulundu.

Yargıç Meltem Dündar zanlının Barış Ruh ve Sinir hastalıkları hastanesinde 10 gün doktor kontrolünde bekletilmesine emir verdi.