Polis, 4 ilçede asayiş ve trafik denetimi yaptı. Ekipler trafikteki yaklaşık 2 bin aracı kontrol ederken, suç işlediği tespit edilen 350’ye yakın sürücüye ileri işlem yaptı. 11 araç trafikten men edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye denetimler dün akşamdan bugünün ilk saatlerine kadar sürdü. 4 ilçede toplam bin 717 araç kontrol edildi, 339 sürücüye ceza kesildi, 11 araç da trafikten men edildi. Asayiş operasyonlarında KKTC’de izinsiz ikamet eden 4 kişi, kumarhaneye girmesi ve bulunması yasak olan 22 kişi tespit edildi.

Ekipler Mağusa’da 673 aracı kontrol etti, 154 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gitti, 2 aracı trafikten men etti.

Girne’de 510 araç kontrol edilirken, 107 sürücü hakkında ileri işleme gidildi. 7 araç trafikten men edildi.

Güzelyurt’ta 114 aracı kontrol eden polisler, 33 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlattı.

İskele’de, 420 araç kontrol edilirken, 45 sürücü hakkında ileri işleme gidildi, 2 araç trafikten men edildi.

ASAYİŞ OPERASYONU

Öte yandan kumarhane, bar, kahvehane, disko, bet ofis, gece kulübü ve alkollü içki satışı yapılan yerler de denetlendi.

Mağusa’da kumarhaneye girmesi ve bulunması yasak 8 kişi tespit edildi ve aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. KKTC’de izinsiz ikamet eden 4 kişi ve tasarrufunda uyuşturucu madde tespit edilen 1 kişi tutuklandı.

Girne’de kumarhaneye girmesi ve bulunması yasak 10 kişi, İskele’de de 4 kişi tespit edilerek haklarında yasal işleme gidildi. Güzelyurt’taki asayiş operasyonunda olumsuzluğa rastlanmadığı açıklandı.