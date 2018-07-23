Polimiyaljia Romatika nasıl bir hastalıktır?

Dr. Hülya Vahedi

İç Hastalıkları ve Romatoloji Uzmanı

Hastalık omuzlarda ve kalçalarda, omuz ve kalça kavşağı denilen bölgelerde ağrı ve tutukluk yapmaktadır. Bu ağrı ve tutukluk nedeniyle hastalar kollarını kaldıramazlar, saçlarını tarayamazlar, elbiselerini giyemezler, yatakta bir taraftan bir tarafa dönemezler, ayağa kalkıp yürümede zorluk çekerler.

50 yaşından büyük kişilerde ortaya çıkmaktadır. Kadınlarda ve erkeklerde benzer sıklıktadır.

Tam bir nedeni bilinmemektedir. Bağışıklık sistemi ile ilgili olduğu düşünülmektedir.

BULGULAR

Sıklıkla ateş, kırgınlık, iştahsızlık, kilo kaybı yapabilmektedir. Bazan el bileklerinde, dizlerde, sternoklavikular eklemlerde şişme yapmaktadır.

Teşhis koyarken ateş, kırgınlık, kilo kaybı, eklem ağrısı ve şişmesi, tutukluk yapan diğer Romatolojik hastalıklar dışlanmalıdır. Yine sistemik vaskülit dediğimiz damar iltihapları, multipl miyelom gibi maliğn hastalıklar ya da bazı enfeksiyonlarla karışabilmektedir.

Polimiyaljia Romatika hastalığı 2 haftadan uzun süren omuz ve kalça kavşağı ağrısı ve tutukluğu olan, eklem şikâyetleri olan, 50 yaşından büyük hastalarda mutlaka akla gelmelidir. Bu hastaların kan tetkiklerinde sedimantasyon, CRP gibi iltihap testleri yükselmektedir. Yine kronik hastalık anemisi dediğimiz bir kansızlık görülebilmektedir. Bunun dışında bu hastalığa özgü bir test bulunmamaktadır. Bundan dolayı da hastalığın tanısı bazan gecikebilmektedir ve hastalar ağrı ve tutukluk nedeniyle çok sıkıntı yaşayabilmektedir. Uzman doktorun hastanın şikayetlerini dikkatli olarak dinlemesi ve muayenesi gerekmektedir.

Polimiyaljia Romatika hastalarının bir kısmında aynı anda dev hücreli arterit denilen bir tür damar iltihabı (vaskülit )da eşlik etmektedir. Bu vaskülit hastalığı eşlik ettiğinde hastalarda ilaveten yeni başlayan baş ağrısı, kafa derisinde hassasiyet, çene ve dilde ağrı ve yorgunluk, ani görme kaybı görülebilmektedir. Polimiyaljia Romatika teşhisi konduğunda beraberinde dev hüçreli arterit bulguları olup olmadığı mutlaka bakılmalıdır. Çünkü dev hüçreli arterit ciddi yan etkileri olabilen bir hastalıktır ve tanısı gecikirse bazan kalıcı körlük yapabilmektedir.

POLİMİYALJİA ROMATİKA HASTALIĞININ TEDAVİSİ

Tedavide düşük doz kortizon verilmektedir. Günde10-20mg prednisolon başlanmaktadır. Bu ilaç başlandıktan sonra 72 saat içinde hastanın şikayetlerinde dramatik bir düzelme olmaktadır. Kanda iltihap testleri düzeldikten sonra yaklaşık 1-2 ay sonra kortizon dozu çok yavaş olarak azaltılmakta ve ortalama 1 yıl tedaviye devam edilmektedir. Kortizon azaltılıp kesilirken bazan hastalık tekrar etmektedir. Bu durumlarda bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlar eklenebilmektedir.