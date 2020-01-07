Polatpaşa Lisesi’nden Karavezirler’e ziyaret…

Polatpaşa Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı Hasan Çakar ve beraberindeki öğretmenler ile okul aile birliği yönetim kurulu üyeleri Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’i ziyaret etti.

Ziyarete Yusuf Aktaş, Hüseyin Has, Gülşen Özkök, okul müdürü Cengiz Çelikkan ve Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif katıldı.

Polatpaşa Lisesi’ne katkılarından dolayı Başkan Ali Karavezir’e teşekkür amaçlı gerçekleşen ziyaretten büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Karavezirler, herkese teşekkür etti.