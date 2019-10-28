"Polatpaşa Lisesi'nde sınıflar boşaltıldı"

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığını, okulların fiziki durumu ve öğretmen atamaları ile ilgili eleştirdi.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, yaptığı yazılı açıklamada, “Eğitim bakanlığının eğitim ve okullar umurunda değildir. Yağmurların yağmasıyla birçok okulumuzda sıkıntılar yaşanmakta okullarımız çaresiz, kendi kaderine terk edilmektedir” ifadelerini kullandı.

Akıtan, çökme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan sınıflar bulunduğunu belirten Eylem, “Bakanlık tüm uyarılarımıza rağmen yaz boyunca okulların gerekli bakım onarımını yapmamış ek derslik yapımını belediyelere ihale etmiş, inşaatları tamamlama görevi bakanlığın olmasına rağmen yerine getirmemiş, hem çocukların beden eğitimi yapacak alanlarını gasp etmiş, hem de güvenliklerini tehlikeye atmıştır” dedi.

Eylem, Polatpaşa Lisesi'nde bazı sınıfların akıtmasından dolayı boşaltıldığına işaret etti.

Kadroları tamamlanmayan okulların bulunduğunu, bazı okullarda okul müdürlerinin haberi olmadan telefoniyen görevlendirmeler yapıldığını savunan Eylem, bunun ders kayıplarına ve tüm okullarda karmaşaya neden olduğunu söyledi.