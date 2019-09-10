PM'ye 131 aday, başkanlığa tek aday Erhürman

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), genel başkan ve parti meclisi üyelerinin belirleneceği 6 Ekim’deki kurultay öncesinde başvurular yapıldı, 75 kişilik parti meclisi üyeliğine 131 adayın başvurduğu öğrenildi.

Genel Başkan ve Parti Meclisi üyelerinin seçiminin yapılacağı kurultayda başkanlığa tek aday başvurusu, şu anki Genel Başkan Tufan Erhürman tarafından yapıldı. Ana muhalefet partisi CTP'nin 27’nci Olağan Kurultayı’na yönelik parti meclisi adaylarının başvuruları 6 Eylül Cuma günü tamamlandı.

YENİDÜZEN’e bilgi veren CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın adaylıklarla ilgili kesin başvurulara ilişkin listenin önümüzdeki günlerde açıklanacağını belirtti.