Play-off heyecanı nefes kesecek

Kıbrıs Vakıflar Bankası Basketbol Süper Ligi’nde Play-off heyecanı bu akşam başlıyor. Hatırlanacağı üzere yarı final serisinde Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ile Mapfree, Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) ile Koopspor eşleşmişti. Bu akşam başlayacak olan yarı final serilerinde 3 galibiyeti ulaşabilen iki takım final vizesini alan ekipler olacak. Yarı final serilerinin ilk maçlarında bu akşam YDÜ, Mapfree’yi, yarın akşam ise LAÜ, Koopspor’u konuk edecek. Program şu şekilde;

Bu akşam

YDÜ – Mapfree (19.00)

RA25 Spor Salonu

Yarın

LAÜ – Koopspor (19.00)

LAÜ Spor Salonu