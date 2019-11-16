“Plastik bardak kullanmayın”

Avrupa atıkların azaltılması haftasında tek kullanımlık plastik bardaklar kullanılmaması önerildi.

Kıbrıs Çevre Dairesi, yiyecek, içecek ve hizmet sektörlerinin tek kullanımlık plastik bardak tüketimini azaltmak amacıyla yeni uygulamalara gitmeleri ve bu uygulamaya 16-24 Kasım tarihleri arasındaki Avrupa atıkların azaltılması haftasından başlamaları çağrısında bulundu.

Söz konusu girişimle kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve atık yönetimi konusunda kamuoyunu bilinçlendirme kampanyalarının uygulanması konusunun Avrupa seviyesinde teşvik edilmesi hedefleniyor ve ülkede Çevre Dairesi girişimin koordinatörü oluyor.