Plastik atıklardan yakıt elde edilecek

Kıbrıs’ın güneyinde plastik atıklardan dizel ve mazot yakıtı üretecek bir fabrika inşa edileceği bildirildi.



Politis gazetesi, Güney Kıbrıs’ın ilk ekolojik fabrikası olma özelliği taşıyacak olan fabrikanın “Zeme Eco FuelsAlloys LTD” tarafından Limasol’a, limana yakın bölgeye inşa edilmesinin planlandığını yazdı.



Haberde, fabrikanın 26 milyon Euro’ya mal olmasının ve 51 kişilik daimi istihdam oluşturmasının beklendiği belirtildi.