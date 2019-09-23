‘Planlı cinayet’ ve arbede

Devrim DEMİR

Alsancak’ta 2018 yılı Mart ayında Memduh Ulugün’ü bıçaklayarak öldüren ve Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde bir buçuk yıldır ‘Taammüden adam öldürme’, ‘adam öldürme’ ve ‘kanunsuz bıçak taşıma’ suçlarından yargılanan Mehmet –Meryem Doğu çifti yargılandıkları 3 davadan suçlu bulundu. Mahkeme cinayetin planlı olduğuna bulgu yaptı, cezanın açıklanması için 27 Eylül tarihini işaret etti. “Taammüden adam öldürme” suçu yasalarımıza göre en ağır suç kabul ediliyor ve müebbet hapis öngörüyor. Ceza Yasası’na göre ömür boyu hapis 40 yıl olarak uygulanıyor.

Başkanlığını Nüvit Gazi Hacı’nın yaptığı Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip Kır ve Yargıç Hazal Hacımulla’nın baktığı kararı başkan Nüvit Gazi Hacı açıkladı.

Olaylar çıktı: 6 tutuklu

Yargılandıkları üç ayrı davadan suçlu bulundukları açıklanan Doğu çiftinin yakınları, mahkeme avlusunda olay çıkardı. Polis olaylara güçlükle müdahale ederken, takviye polis kısa sürede mahkemeye sevk edildi.

Mustafa Çağatay Caddesi, olayların yola taşması nedeniyle trafiğe bir süre kapatılırken, davaya bakan İddia Makamı adına Kıdemli Savcı Egemen Metay, Doğu ailesinin yakınları tarafından sözlü saldırıya uğradı.

Metay, polis koruması eşliğinde savcılığa götürülürken saldırıyı gerçekleştirenler ve olay çıkaranlar polis tarafından gözaltına alındı.

4’ü öldürücü 18 bıçak darbesi

Mahkemede kararı okuyan başkan Nüvit Gazi Hacı, Alsancak’ta 2018 yılında cinayetin meydana geldiğini hatırlatarak, cinayetin ardından sanıklar Mehmet – Meryem Doğu çiftinin bir buçuk yıldır hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde yargılandıklarını anımsattı.

Hacı, sanıklar aleyhine 3 ayrı dava getirildiğini, Meryem Doğu’nun ‘öldürme’ suçunu kabul ettiğini, ‘taammüden adam öldürme’ ve ‘kanunsuz bıçak taşıma’ suçlamalarını ret ettiğini, Mehmet Doğu’nun ise 3 suçlamayı da kabul etmediğini söyledi. Duruşma boyunca mahkemeye 65 emare sunulduğunu ifade eden Hacı, 27 Kasım tarihinde mahkeme heyetinin olay yerine giderek inceleme yaptığını kaydetti.

Hacı, maktül Memduh Ulugün’ün otopsi raporunda 4’ü öldürücü olmak üzere toplam almış olduğu 18 bıçak darbesi sonucu öldürüldüğünü belirtti.

Mahkeme ‘tecavüz’ olayının gerçek dışı olduğuna bulgu yaptı

Mahkeme Başkanı Nüvit Gazi Hacı, Meryem Doğu’nun Memduh Ulugün ile olaydan 8 ay önce ilişki içerisinde olduğun tespit edildiğini söyledi.

Meryem Doğu’nun tutuklandıktan bir hafta sonra verdiği gönüllü ifadesinde Memduh Ulugün tarafından ‘tecavüze’ uğradığını söylediğini kaydeden Mahkeme başkanı, ‘tecavüz’ olayına bulgu yapmadıklarını ifade etti.

Mehmet Doğu’nun cinayeti durdurmaya çalıştığı iddiasını mahkeme ret etti

Nüvit Gazi Hacı, cinayette kullanılan bıçakta sanık Mehmet Doğu’nun parmak izine rastlanmadığını, ancak Meryem Doğu’nun da bıçağı eline tek başına almadığını kaydetti.

Cinayet anını gören 5 ayrı tanığın olduğuna ve tanıkların “duruşma sırasında sarsılmadan tanıklık ettiklerine” de dikkati çeken Hacı, Mehmet Doğu’nun iddia ettiği gibi cinayeti durdurmaya çalışmadığını söyledi. Mahkeme Başkanı, olay sırasında Mehmet Doğu’nun Memduh Ulugün’ün kurtarmaya çalıştığı iddiasını ret ettiklerini açıkladı.

Sanığın video çekimi ‘planlı cinayetin’ işareti oldu

Mahkeme Başkanı Hacı, cinayet günü sanıkların maktul ile 13 kez telefon görüşmesi yaptığına dikkati çekti. Mahkeme Başkanı Hacı, Mehmet Doğu’nun eşi Meryem Doğu’nun cep telefonu dökümlerini aldıktan sonra sabah saatlerinde Memduh Ulugün’ü eve çağırdığını söyledi. Mahkeme Başkanının açıklamasına göre; Mehmet Doğu, Ulugün’ü para karşılığında tehdit ederek o anları kameraya çekti.

Yaşanan tehdit olayının ardından Ulugün’ün polisten yardım istediğini ancak kendinin adını vermediğini kaydeden Hacı, sanık Mehmet Doğu’nun çektiği videoda maktule üç şık sunduğunu anlattı. Mehmet Doğu’nun ölümle tehdit ettiğinin videoda açık olduğunu ifade eden Mahkeme Başkanı Hacı, cinayetin ‘tahrik’ değil ‘planlı’ olduğunun öldürme kararının açıkça görüldüğünü belirtti.

“Cinayet anında sanıklar birlikte hareket etti”

Cinayet gününde sanıkların birlikte hareket ettikleri bulgusuna vardıklarını kaydeden Hacı, Meryem Doğu’nun Ulugün’ün eve çağırdıktan sonra elinde bıçakla yanına gittiğini ifade etti.

Hacı, bu durumun cinayeti tasarladıklarının açıkça göstergesi olduğunu söyledi.

“Öldürücü darbeler olayın vahşetini gösterdi”

Alsancak’ta güpegündüz işlenen cinayete dikkati çeken başkan Hacı, maktulün yaralı bir şekilde aldığı bıçak darbesinden sonra kaçmaya çalışırken, yere düştüğünü dile getirdi.

Hacı'nın okuduğu karara göre; olay sırasında sanık Mehmet Doğu, Memduh Ulugün’ün omuzlarından yere bastırdı, Meryem Doğu ise dördü yaşamsal yerlerine olmak üzere 18 kez bıçağı sapladı.

Öldürücü darbelerin olayın vahşetini gözler önüne serdiğini ifade eden Hacı, cinayetin sanıklar tarafından soğukkanlı bir şekilde işlendiğinin ortada olduğunu ifade etti.

‘Taammüden adam öldürme’ davasından suçlu bulundular

Başkan Nüvit Gazi Hacı, tüm olguların tek tek değerlendirildiği cinayet davasında Mehmet-Meryem Doğu çiftinin Memduh Ulugün’ü planlayarak öldürdüklerine bulgu yaptıklarını ifade etti. Hacı, sanıkların ‘Taammüden adam öldürme’, ‘adam öldürme’ ve ‘kanunsuz bıçak taşıma’ davalarından suçlu bulduklarını açıkladı. Mahkeme “ceza takdirini” 27 Eylül tarihinde açıklayacak.

Aileler ortalığı birbirine kattı, savcıya saldırdılar

Sanıkların suçlu bulunmasının ardından, Doğu çiftinin yakınları mahkemede olay çıkardı. Meryem ve Mehmet Doğu çifti salonda fenalık geçirirken, yakınları mahkeme avlusunda polisle arbede yaşadı.

Kararın adil olmadığına isyan eden Doğu çiftinin yakınları, Kıdemli Savcı Egemen Metay’a sözlü saldırıda bulunup üzerine yürümeye çalıştı. Polis, sokak ortasına taşan olayları önlemekte güçlük çekince takviye polis çağrıldı.

“Ezin bizi Türkiyeliyiz” diyerek polis arabasının önüne yattılar

Cezaevine sevk edilen sanıkların yakınları bir anda toplanarak ortalığı birbirine kattı. Cezaevi arabasının altına yatan bir kişi “Ezin bizi Türkiyeliyiz, bu ülkede adalet yok” sözlerini sarf etti.

“Erdoğan sesimizi duy”

Öfkeli kalabalık polise zor anlar yaşatırken, görüntü alan basın mensuplarına hitaben, “Adalet bu işte bu ülkede Erdoğan sesimizi duy” sloganları attı. Polis arabalarını tekmeleyen Doğu çiftinin yakınları mahkeme emri ile tutuklandı.

Kararın okunmasının ardından Mehmet Doğu ve Meryem Doğu'nun yakınları mahkeme bahçesinde olay çıkardı. Karar tepki gösteren bir grubun savcıya karşı sözler sarf ettiği görüldü.

Olay sırasında zanlıların cezaevine gidişini engellemek için "tutuklu aracı"nın önüne yatanlar oldu.

Olayın "planlı cinayet" olmadığını iddia eden zanlıların yakınlarının kararın "planlı cinayete" işaret etmesine tepki gösterdiği öğrenildi. "Taammüden öldürme" suçu yasalarımıza göre en ağır suç olarak kabul ediliyor.

Kıdemli Savcı Egemen Metay'a saldıran gruba polis müdahale etti. Olay çıkaran 6 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Kararın ardından cezaevine götürülen zanlı Mehmet Doğu'nun gazetecilere bakarak "Adalet bu işte" dediği görüldü.

Gözaltında alınan 6 kişinin yarın mahkemeye çıkarılması bekleniyor.



Mahkeme avlusunda arbede çıkaran Doğu çiftinin yakınları polis tarafından tutuklanarak karakola sevk edildi. İşte o anlar...

BİR GÖRÜŞ

“Bugün Girne Mahkemesi'nde, kararı beklenen bir cinayet davasında sonuç açıklandı ve sanıklar mahkum edildi. Kararı beğenir ya da beğenmezsiniz. Eğer itirazınız varsa, bunun yöntemi bellidir. Her iki taraf da istinaf yoluna başvurup, davayı Yüksek Mahkeme'nin gündemine getirebilir. Yok hayır, biz hukuk tanımayız diyorsanız da, bugün videolara yansıyan yöntemleri kullanırsınız. Mahkeme'den yansıyan görüntülerde sanık yakınları: "Tayyip Baba gel gör, Türkiyelidirler diye böyle yapıyorlar" diye bağırıyorlar. İşte bu hiçbir zaman gelmek istemediğimiz noktadır. Türkiye hukuk sistemini bir garabete çeviren adama seslenmek ve kökene dayalı kışkırtıcı tespit yapmak, varabileceğimiz en tehlikeli duraktır. Aman ha, dikkat edin, etrafınızda bu yorumlar yapılırsa da önünü almak için hukuk ve adalete yönelin. Aksi takdirde karanlığa hapsolmak an meselesi.”

Avukat Aslı Murat