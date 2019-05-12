Fehime ALASYA

Lefkoşa’da her geçen gün sayısı artan yüksek katlı binaların paralelinde çeşitli sıkıntıların doğduğunu anlatan Harmancı, sorunları anlatarak çözüm önerileri sundu. Sorunların başında kanalizasyon ve altyapı gelirken, çözüm önerileri arasında ilk sırayı ‘Sosyal konut edindirme’ projesi yer aldı.

Şehrin gelişimini YENİDÜZEN’e değerlendiren Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Lefkoşa’da giderek artan yüksek binaların paralelinde gelişen bazı etkenlerden dert yandı.

Harmancı: “En büyük sıkıntılardan biri planlı bir ülke değiliz, nereye okul nereye hastane yapabiliriz diye hala tartışıyoruz. Bu bizi hem trafikte hem de şehrin akışkanlığında zora sokuyor. Bizi zorlayan yüksek binalar olması değil, bununla paralel gelişen bazı etkenlerdir.” dedi.

Lefkoşa’da daralan bir emlak piyasası olduğuna değinen Harmancı, Hamitköy, Köşklüçiftlik gibi bazı bölgeleri örnek göstererek, bu durumu imara açık yer durumunun artık bitiyor olmasına bağladı.

İmar sıkıntısının akılcı yöntemlerle giderilebilineceğine değinen Harmancı, bu yöntemlerin başında ‘konut edindirme sektörünü hareketlendirme’ ve ‘sanayi bölgesinin mevcut yerinden taşınması’ olduğuna değindi.

Harmancı bunlara paralel ‘Sosyal konut edindirme’ projesinin önemine de değinerek, devletin belediyelerle ortak hareket ederek sosyal konut alanı belirlemesi ve bunun finansmanıyla da ilgili özellikle uzun vadeli düşük faizli kredi imkânlarını kullanılıp vatandaşın yaşam alanı amaçlı ev sahibi yapılması gerektiğine dikkat çekti.

Sadece yüksek katlı binaların olduğu bölgelerde değil, şehir içi bazı noktalarda altyapısız gelişimden ötürü kanalizasyon sıkıntısı yaşandığına dikkat çeken Harmancı, Lefkoşa İmar Planı’yla ilgili “Lefkoşa’ya olumlu yansımadı” değerlendirmesinde bulundu.

Birçok noktada devlet ve belediyelerin işbirliği içinde çalışması gerektiğine dikkat çeken Harmancı, son olarak “Planlama yetkisinin belediyelere verilmesi her zaman talebimizdir. Şehir Planlama Dairesinin de denetçi noktada olması her zaman tercihimizdir.” dedi.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı:

“Bizi zorlayan yüksek binalar olması değil”

Lefkoşa’nın gelişimini YENİDÜZEN’e değerlendiren Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, şehirde giderek artan yüksek binaların paralelinde gelişen bazı etkenlerden dert yandı.

Başta kanalizasyon, altyapı gibi nedenlere değinen Harmancı, farklı çözüm önerileri sundu.

Harmancı, açıklamasında özetle şu ifadelere yer verdi:

“Lefkoşa’da emlak piyasası yüksek veya daha düşük katlı binalardan dolayı azalan veya artan bir perspektifi olduğuna inanmıyorum. Lefkoşa’da daralan bir emlak piyasası var.

Sebeplerinden biri imara açık yer durumunun artık yavaş yavaş bitiyor olması.

Örneğin Hamitköy, Dumlupınar, Köşklüçiftlik gibi bölgeler... Yenikent de buna bir örnek. Bunu akılcı yöntemlerle giderebiliriz. Yükselelimin, açılalımın ötesinde bir şeylere ihtiyacımız var. Elbette Lefkoşa’da yükselebilecek alanlar var ama korumakla mükellef olduğumuz alanlarımız da var. Bizim için en radikal atılabilecek adım konut edindirme sektörünü hareketlendirme ve sanayi bölgesinin mevcut yerinden taşınmasıdır. Sanayi bölgesi şu an şehirle iç içe geçmiş bir alandır. Hem altyapısal anlamda o bölgenin toparlanabilmesi emlak piyasasına ciddi bir ivme kazandıracaktır. Bunun için bir tek belediye değil, şehir planlama dairesi, ekonomik bakanlığı vs. ortak bir noktada buluşabilmeliyiz. Hem sanayi planlı olarak düzenlenir hem de emlak piyasası canlanır.”

“En çok öne çıkan sosyal konut proje çalışması olacaktır”

“Bir diğer konu da sosyal konut projesidir. Devletin belediyelerle ortak hareket ederek sosyal konut alanı belirlemesi ve bunun finansmanıyla da ilgili özellikle uzun vadeli düşük faizli kredi imkânlarını kullanması gerekiyor. Beş kat ve üzeri binalar piyasayı düşürmüyorsa yüksek katlar da düşürmez. Çünkü konutu yine yatırım amaçlı parası olanlar alabiliyor, diğer kesim döviz krizi sarmalı içerisinde dönüp duruyor. Piyasayı etkileyecek, standardın dışında olan bu tarz fikirlerdir diye düşünüyorum. Bunun içinde de bence en çok öne çıkan sosyal konut proje çalışması olacaktır. Ödeme koşulları uygun olacak olan, ilk kez ev sahibi olacakların ev sahibi olması, tam anlamıyla ihtiyaç sahibi olacak bireylerin konut sahibi yapılması gerek.

İçişleri bakanlığına çok büyük rol düşüyor. Herkesin eşit fırsatlara erişebileceği, yerel yönetimlerle çalışabileceği bir yapı oluşturmak en doğru seçenekmiş gibi duruyor.

“İmar planı değişikliği Lefkoşa'ya olumlu yansımadı”

“2012 İmar planı değişikliği Lefkoşa'ya olumlu yansımadı. 2012 imar planında geleneksel olan, korunmaya ihtiyacı olan, iki kat ve üzeri çıkılamayacak olan yerlerde yüksek kat izni verildi. Örneğin Yenişehir gibi bölgeler var. Yüksek katları kaldırması hem görsel anlamda sıkıntı demek hem de popülasyonun ve altyapının planladığınızın ötesinde gerçekleşmesi demek. Kanalizasyon sistemi, sosyal entegrasyon açısından çok büyük sıkıntı. İki katlı aile düzenli bir yaşam alanı içinde öğrenci popülasyonun yerleşmesi kültür çatışmasını getiriyor. Bunu olumsuz anlamda söylemiyorum ama çeşitli sorunlar doğuruyor. Otoparka sorunu da bunların başında geliyor. En önemli bölgelerde, boş araziler tutuluyor, yıllarca hiçbir yatırım yapılmıyor, bunlar otopark olarak kullanılabilinir ama ne yasalar bize yaptırım gücü veriyor ne de vergiler, arsaların boş kalmasını, yatırım yapılmamasını engelliyor.”

“Bizi zorlayan yüksek binalar olması değil”

“Devletin kendi eliyle verdiği kırsal kesim veya şehit çocuğu arsalarında altyapı sıkıntıları yaşıyoruz. Altyapı yapmadan buraları verdiler. Örneğin Şehit çocuğu arsaları, Hamitköy… En büyük sıkıntılardan biri planlı bir ülke değiliz, nereye okul nereye hastane yapabiliriz diye hala tartışıyoruz. Bu bizi hem trafikte hem de şehrin akışkanlığında zora sokuyor. Bizi zorlayan yüksek binalar olması değil, bununla paralel gelişen bazı etkenlerdir. Örneğin; miadını doldurmuş evler var. Göçmen evlerinin dönüşümü de şart. Bu bölgelerde ciddi oranda çalışma yapabilmemiz için yasalarda iyileştirme olması şart.”

“Neler olacağını biz de merak ediyoruz ama…”

“İmar planı çalışmalarının durduğunu görüyoruz. Onay sürecinde yokuz, belediyelerin görüşü alınıyor. Kendi görüşlerimizi verdik, final noktasına geldi ama o noktada durdu. Neler olacağını biz de merak ediyoruz ama bir an önce bu değişikliğin hayat bulması elzem bir şey. Yatırım için herkesi sıkıntıya sokuyor.”

“Planlama yetkisinin belediyelere verilmesi her zamanki talebimiz”

“Planlama yetkisinin belediyelere verilmesi her zaman talebimizdir. Şehir Planlama Dairesinin de denetçi noktada olması her zaman tercihimizdir.”