“Planlı bir hayat her yaşta şart”

Devrim DEMİR

Gençlerin en büyük hayali iyi bir meslek edinmek olurken, tutkularını keşfeden yeni nesil gençlik, hem okuyor hem de tutkularının peşinden gidiyor.

24 yaşındaki Yağmur Dede, bu gençlerimizden sadece biri. Psikoloji bölümünde son senesini okuyan Dede, Şubat ayında mezun olacak.

Okulu yanında bir günün ona yetmediğini anlatan Yağmur Dede, hem okuyup hem çalışarak hayatını planlı yaşamayı seçti.

Genç Dede, 24 saatini ‘adres Kıbrıs’ için anlattı.

Hem üniversite okuyan hem de ‘Ovis Coffeses’te’ çalışan Yağmur Dede, gençlere tavsiyelerde bulundu.

“Sevdiğim bir bölümden mezun oluyorum”

Şubat ayında mezun olmaya hazırlanan Yağmur Dede, sevdiği bir bölümden mezun olacağı için oldukça mutlu. İnsanlarla iç içe, anlaşılmak ve anlamayı sevdiği için ‘Psikoloji’ bölümünü okuduğunu anlatan Dede, “Liseden mezun olduktan sonra doğaçlama bir bölüm seçtim ama sonrasında çok sevdim. Bu bölümü okurken, bana kattıklarını her defasında daha da fazla öğrendiğimi fark edince doğru bir bölümde olduğumu anladım. En önemlisi de öğrenmenin sınırı olmadığını fark ettim. Günlük hayatımda psikolojinin nimetlerinden faydalanabilmek, psikolojinin bana kattığı en güzel yanlardan biri.”

“İş bulamamak, zamansızlık sadece bahane”

Okulu yanında kendi hayatına da zaman ayıran Dede, bir gün içinde birçok şey yapmanın verdiği zevkin inanılmaz güçlü bir duygu olduğunu anlattı. Dede, “Tutkusunu keşfettikten sonra, insanların yaptıkları işe emek vermeleri çok kolay oluyor. Üniversite yaşantım boyunca, belli aralıklarla birçok yerde çalıştım. Bu benim hayatıma olumlu olarak çok şey kattı. Okurum diye çalışamam bahanesi olamaz. Ben kendim, hem okuyup hem çalışmanın zevkini alırken birçok tecrübe de kazanıyorum ve ben bundan mutluluk duyuyorum.”

24 saatinde yok yok…

24 yaşındaki Yağmur Dede, eğitim hayatının yanı sıra eş zamanlı olarak da ‘Ovis Coffeses’te’ baristalık ve garsonluk yapıyor. Okul ve iş hayatının yanı sıra özel yaşantısında da sporla ilgilenen Dede, “Hem okuyup hem çalışmak çok zevkli. Bu benim hayatımın daha düzenli olmasını sağlıyor. Enerjim el verdiği sürece yakaladığım bu sistemi devam ettirmek isterim. Sabah uyanıp spora gidiyorum, eve gelip oradan okula. Ders saatlerime göre hazırladığım iş programım, sonra sevdiğim ek işimi yapıyorum. Bu bana inanılmaz mutluluk veriyor. Her gün bir şeyler başarmak beni bir sonraki güne motive ederken, ertesi gün ne yapacağımı bilmek inanılmaz huzurlu” dedi.

“Çalışmaya hobi olarak bakıyorum ve kazanıyorum”

Zaman zaman birçok kişinin ilginç soruları ile de karşı karşıya kaldığını kaydeden Yağmur Dede, insanların 24 saat içinde bu kadar işi bir arada yürütmenin kendisine hayretle bakıldığını ifade etti.

Dede, “Zaman zaman ilginç sorular geliyor çevremden. Üniversite öğrencisi birinin sadece okula gidip kafelerde oturmak olmadığını şimdiki gençlik sanırım yaptıkları güzel işlerle ispat ediyor. Bana hem okuyup hem çalışmanın zor olup olmadığını soruyorlar. Hayır diyebilme lüksüm var çünkü ben işimi de okulumu da çok severek yürütebilirim. Okuyorum, sevdiğim bir bölümden diploma alacağım, çalışıyorum bunun yanında bunun karşılığında emeğimin karşılığını da alıyorum. Çalışmaya hobi olarak baktığım için bu beni korkutmuyor. Verdiğim emeğin karşılığında kendi paramı kazanmayı öğrendim.”

“Gençlere tavsiyem hayatı öğrenin daha çok çalışarak…”

İş hayatının okul hayatı ile birlikte yürütülebileceğini bunun korkutucu bir yanı olmadığını ifade eden Dede, kendi akranlarına ve üniversite hayatına atılacak gençlere de birçok tavsiyede bulundu. Lise hayatından sonra, üniversite hayatı ile başka bir dünyaya açıldıklarını ifade eden Dede, iş hayatı ile hayata bakış açılarının yüzde yüz değişeceğini şöyle ifade etti.

“Gençlere tavsiyem imkânınız varsa çalışın, bol bol aktivite yapın. Kendi paranızı kazanmayı öğrenin. Hayatın her türlü tadını yaşayın, tecrübeler birer yoldur. Enerjiyi yaşam alanınızda hissedin, çalışmaktan üretmekten korkmayın. Tecrübeler sayesinde hayatı öğrenmek güzeldir” dedi.