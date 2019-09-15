Planlayıp harekete geçiyorlar… ‘Planlı soygun ve cinayet’ dehşeti…

YOL KESİP EV BASIYORLAR… Son yıllarda artış gösteren, mahkemelere yansıyan ‘planlı cinayet ve soygun’ olaylarına ilişkin detaylar ürkütüyor. Gözü dönmüş soyguncular yol kesiyor, ev basıyor, çalıyor, öldürüyor.

POLİSİN ELİNDEN KAÇIYORLAR… Girne ve Lefkoşa’da son yıllarda artış gösteren silahlı soygun haberleri ile şoka girdik. Önceden planlayarak güpegündüz takip ettikleri insanların canlarını hiçe sayarak soygun suçu işleyenlerin bir kısmı polisin elinden kaçmayı da başardı…

Devrim DEMİR

Ülkede ardı ardına yaşanan adli olaylar, her gün mahkemelere yansıyan ve ‘dehşete’ düşüren suçlar güvenlikle ilgili endişeleri artırıyor.

Son yıllarda artış gösteren ‘planlı soygun’ ve ‘soygun girişimleri’ de tedirginliğe neden oluyor.

Mahkeme koridorları suçlularla dolup taşarken, Yeni Adli Yıl son yıllarda peş peşe yaşanan olaylarla yine yoğun başlıyor.

Son yıllarda özellikle kuyumcu ve döviz bürolarına yönelik planlı soygun girişimleri gözle görülür şekilde artış gösterirken, bu suçu işleyenlerin kişilere verdiği zarar da korkutucu boyutta.

Gözlerine kestirdikleri evlere de giren soyguncular, tehditle veya kişilere yönelik zararla bu suçları işliyor.

Dehşet verici olayların bir tanesi de önceki gün Girne Cürümleri Önleme Şubesi’nin başarılı takibi sonucu yaşanmadan önlendi.

72 yaşındaki adamı öldürüp evindeki kasayı çalmayı planlayan 4 kişilik çete suçu işlemeden yakalandı.

Polis cinayeti ve soygunu önledi

Polis’e yansıyan son korkunç olay ise önceki gün mahkemeye taşındı. Lapta’da 72 yaşındaki bir kişinin evindeki para kasasını çalmak için korkunç bir plan yaptığı tespit edildi. Girne Cürümleri Önleme Şube ekiplerinin takibi sonucu saldırganlar tutuklandı. Yapılan sorgulamada 72 yaşındaki adamı boğarak öldüreceklerini itiraf eden zanlılar hakkındaki soruşturma sürerken, 7 gün tutukluluk alındı.

Sokak ortasında yol kesip silah çekiyorlar

Girne ve Lefkoşa’da son yıllarda artış gösteren silahlı soygun haberleri ile şoka girdik. Güpegündüz takip ettikleri önceden planladıkları insanların canlarını hiçe sayarak soygun suçu işleyenler ya tutuklandı, ya da polisin elinden kaçmayı başardı.

2018 yılında Girne’de yüzü maskeli üç erkek şahıs, Bektaş Gıda Ltd’de çalışan Mehmet Ali Güngörmüş’ün kullanımındaki HP 914 plakalı aracın silahla önünü kesmişti.

Soyguncular, Güngörmüş’ün başına çekiçle vurup yaraladıktan sonra tasarrufunda bulunan 198 bin 135 TL, 200 Sterlin, 402 dolar, 195 Euro, 5 bin 855 TL değerinde çek yapraklarını çalarak olay yerinden kaçmıştı. Bölgedeki kameralardan iz süren polis, zanlıları kısa sürede yakalamıştı.

Akıllara kazınan bir başka silahlı soygun ise 2014 yılında Güzelyurt Anayolu'nda yaşanmıştı.

Kar maskeli soyguncular Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası'na ait aracı silah çekip durdurduktan sonra 3 Milyon TL parayı çalarak sırra kadem basmıştı.

Günlerce bölgede arama yapan polis, paraların bir kısmının bulunduğunu duyurmuştu.

Peş peşe kuyumcuları soyan İranlılar

2015 yılında Lefkoşa’da peş peşe yaşanan kuyumcu soygunları halkı tedirgin etmişti. Erdinç Kuyumculuk ve Altınbaş Kuyumculuğu soyan İranlı 7 kişilik bir aile polisin günlerce gizlilik içinde yürüttüğü takip sonucu yakalanmıştı.

Çaldıkları yüklü miktardaki altınların bir kısmını yurt dışına kaçırmayı başaran çete, Ercan Havaalanı'ndan çalıntı altınlarla çıkış yapmak isterken suçüstü yakalanarak yargılanmışlardı.

İki kilo altını çalmışlardı

Lefkoşa’da 2017 yılı Mayıs ayında Gönyeli’de faaliyet gösteren Fellahoğlu Kuyumcu dükkânının ön camını kırarak içeri giren maskeli soyguncular, 60 saniye içinde 2 kilo altını çalarak kayıplara karışmışlardı. Soygun anı kameralara an ve an yansırken, çaldıklarının bir kısmını yurt dışına kaçırmayı başaran hırsızlar yaklaşık 10 gün sonra Mağusa’da yakayı ele vermişti.

Ev basıp tehdit ediyorlar, çalıp kaçıyorlar

Gözü dönmüş soyguncular sadece iş yerlerine yönelmiyor. Yaşlı insanların evini de hedef alan kişiler, tehdit yoluyla soygun suçu işliyor.

2018 yılında Erdemli köyünde yaşayan N.H., isimli kadının evine girerek uyuyan kadını bayıltarak soygun suçu işleyen Mehmet Çetin ve Yunus Emre Bebek tutuklanmıştı.

N.H. isimli kadının evine giren ve uyuyan kadının ağzını kapatarak üzerindeki iki adet yüzük, bir adet kolye ve küpelerin yanı sıra 7 bin 400 TL nakit parayı çalan zanlılar işledikleri suçları itiraf etmişlerdi.

Dövizciyi evinin önünde öldürdüler

‘Silahlı soygun’ olayının en dehşet vericisi ise Mart ayında yaşanmıştı. Lefkoşa’da Gesfi Döviz Bürosu sahibi Gökhan Naim, evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti

Silahlı soyguncular, Naim’i acımasızca öldürdükten sonra yüklü miktarda parayı çalarak kayıplara karışmıştı.

Gesfi Döviz Bürosuna yönelik bir saldırıda, 2018 yılı Eylül ayında gerçekleşmişti. Kermiya bölgesinde güpegündüz yaşanan silahlı soygunda, döviz bürosuna giren silahlı saldırgan 14 bin TL nakit parayı alarak kayıplara karışmıştı.

Takip sonucu yakalanan saldırgan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanarak 10 yıl hapse mahkûm edilmişti.

Güpegündüz kadını yerlerde sürüklemişlerdi

Girne’de duyanları dehşete düşüren bir başka soygun girişimi de 2015 yılında meydana gelmişti.

Muhasebeci bir kadını yakın takibe alan bıçaklı saldırganlar, bankaya gitmek için aracına binmeye çalışan kadının boğazına bıçak dayamış, para dolu çantayı ellerinden almak için kadını metrelerce yerlerde sürüklemişlerdi. Bölgedeki vatandaşların müdahalesi ile soygunu gerçekleştiremeyen saldırganlar aynı gün eşkâlleri tespit edilerek yakalanmıştı.