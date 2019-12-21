PLANDA YENİDEN REVİZE

Dila ŞİMŞEK

Bölge belediyelerinin onay vermediği, ilgili kesimlerin ‘endişe’ belirttiği ve Hükümet ortaklarının da ayrı düştüğü İskele, Yenibağoziçi, Mağusa İmar Planı, Başbakanlık’ta tüm paydaşların katıldığı toplantıda masaya yatırıldı.

Kamuoyunda tartışmalara neden olan İmar Planı, dün Başbakanlık’ta görüşüldü, plan üzerinde endişe uyandıran noktaları çalışmak için kurulacak komitenin 31 Aralık’a kadar planı revize etmesi kararı üretildi.

Başbakanlık’ta dün 12 civarında başlayan toplantıya, Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, UBP Genel Sekreteri Ersan Saner, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı Seran Aysal, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Erkut Uluçam, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Mağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Şehir Plancıları Odası Başkanı Merter Refikoğlu ve teknik ekip katıldı.

Paydaşlar hedeflerinin, 31 Aralığa kadar revize edilecek planın yılbaşında yürürlüğe girmesi ve 31 Ocak’ta sonlanacak Emirname’nin ertelenmemesi olduğunu açıkladı.

YENİDÜZEN’e konuşan paydaşlar, 9 Ağustos’ta kamuya duyurulan İmar Planı’nın ele alınacağını, ancak tartışmaya ve endişelere neden olan noktaların düzeltileceğini kaydetti.

Komite ekibinin, tüm birlik, odalar, belediyeler ve bakanlıktan temsilcilerle kurulacağı, çalışmayla tüm paydaşların birebir ilgileneceği ifade edildi.

4 Aralık’ta Belediye Başkanlarının reddettiği İmar Planı’nın, reddedilmesine neden olan unsurlarda ‘ortak bir anlaşmaya gidileceği’ söylenildi.

Uzmanlar, yapılan toplantının olumlu yönde olduğunu dile getirdi.

Yeniboğaziçi Belediyesi Başkanı Zurnacılar:

“Belki de çok daha önce yapılması gereken bir toplantıydı”

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, İmar Planı’nın görüşülmesi için komite oluşturulacağını ve on gün içinde revizelerin tartışılacağını kaydetti. Henüz nihai bir karar olmadığını belirten Zurnacılar, memleketin gündemini bu şekilde meşgul etmeye de son verilmesini dilediğini söyledi. Planın kamu yararına olması taraftarı olduğunu ifade eden Zurnacılar, toplantıya birçok milletvekili, oda başkanları, belediye başkanları ve teknik ekibin katıldığını dile getirdi. “Belki de çok daha önce yapılması gereken bir toplantıydı. Tüm paydaşların temsilcisi bulunan bir komite oluşturulacak, üzerinde tartışılan endişeler görüşülecek. Ancak oldukça olumlu bir toplantı geçirdik. Sonuca göre, bizler de olumlu veya olumsuz tavrımızı ortaya koyacağız” dedi.

KTMMOB Başkanı Aysal:

“Belediyeler kendilerini yönetemez duruma geliyor, onların üstündeki bu yük planlanmalı”

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı Seran Aysal, birliğin ve ilgili belediyelerin endişeleri ve beklentilerinin, değişiklik talebi ve önerilerinin olduğuna dikkat çekti. Konuyu kamu yararını dikkate alarak değerlendirdiklerini söyleyen Aysal, revize edilmesi gereken yerlerin iyileştirilip planın daha iyi seviyeye getirilmesi için çalışılacağını ifade etti. Bu yıl bitmeden planın hazırlanacağını kaydeden Aysal, “Fasıl 96’da imar konusunda bir kısıtlama yoktu, her yer imara açıktı. Bu nedenle plan hazırlanırken bazı bölgelerin korunması gerekir. Belediyeler kendilerini yönetemez duruma geliyor, onların üstündeki bu yük planlanmalı...” diye konuştu.

Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Uluçam:

“Tarım arazilerinin imara kapanacağı konuşuldu”

Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Erkut Uluçam, geri sayımın başladığını, yapılan toplantıda dile getirilen endişelerin dikkate alındığını söyledi.

“9 Ağustos’ta kamuyla paylaşılan İmar Planı’nın içeriğine yani herkesin daha çok hemfikir olduğu plana dönülmesi gereklilik arz etmektedir.”

Önümüzdeki günlerde yapılacak çalışmayla özellikle tarım arazilerinin imara kapanacağının konuşulduğunu ifade etti. “Asıl sorunlardan biri de, 2037’de İskele, Mağusa ve Yeniboğaziçi bölgelerinin 340 Bin nüfusa ‘ulaşabileceği’ düşünülerek imar izni verilmeseydi. Eğer nüfusun bu kadar yükselmeme durumu söz konusuysa neden şimdiden imar izni verilsin?” dedi.

İskele Belediyesi Başkanı Sadıkoğlu:

“9 Ağustos planı ele alınıp, revize edilecek”

İskele Belediyesi Başkanı Hasan Sadıkoğlu, yapılan toplantıda çok yol kat edildiğini, sonunda anlaşmaya yanaştıklarını söyledi.

Tüm paydaşlardan temsilcilerin bulunacağı bir komitenin kurulacağını ifade eden Sadıkoğlu, 9 Ağustos planının temel alınacağını, ancak önerilerin çalışılacağını ve herkesi mutlu edecek bir sonuç çıkacağını kaydetti. Yılbaşına kadar çalışmanın bitmesinin hedeflendiğini belirten Sadıkoğlu, İçişleri Bakanlığı ve Belediye Başkanlarının da buna itirazı olmayacağını dile getirdi. Toplantıda konuşulan olumlu unsurların plana yansıyacağını umduğunu vurguladı.

Şehir Plancıları Odası Başkanı Refikoğlu:

“Hem emirname uzatılmayacak, hem de plan bu haliyle geçmeyecek”

Şehir Plancıları Odası Başkanı Merter Refikoğlu, hükümet tarafından üç belediye başkanı, birlik ve şehir planlama olmak üzere herkesin toplantıda buluşarak çekincelerini ortaya koyduğunu söyledi.

31 Aralık’a kadar planın revize edileceğini ve ‘olabilecek’ tüm düzeltmelerin yapılacağını ifade eden Refikoğlu, ikinci olarak gönderilip 4 Aralık’ta reddedilen planın geri çekileceğini kaydetti. Belediyelerin yasal olarak şimdi hazırlanacak olan planı reddetme hakkı olmadığına dikkat çeken Refikoğlu, plan üzerinde onların katılımıyla çalışılacağı için, ‘zaten onaylayacakları’ bir hale geleceğini söyledi.

“Yapılan yanlışlar düzeltilecek. Hem emirname uzatılmayacak, hem de plan bu haliyle geçmeyecek. Verilen sözler tutulursa, bizim de olumlu yaklaşacağımız bir plan ortaya çıkacak” dedi.

UBP Genel Sekreteri Saner:

“Plan dört dörtlük olmayabilir, biz de yapsak olmazdı, CTP yapsa da tam olmazdı…”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Ersan Saner, UBP’nin İmar Planı’na karşı olmadığını, ancak üzerinde çalışılması gerektiğine inandığını söyledi.

Birleşik Kurul’da ciddi sıkıntılar yaşandığını kaydeden Saner, Belediye Başkanlarının ret oyu olduğuna dikkat çekerek, halkın beklentilerini de olabildiğince karşılamak adına bir plan yapılması için çalışıldığını belirtti. “Kısa ve makul bir zamanda halkın azami şekilde içine sineceği bir çalışma yapmak istiyoruz. Sonrasında plan tekrar oylamaya sunulacak. Plan dört dörtlük olmayabilir, biz de yapsak olmazdı, CTP yapsa da tam olmazdı… Ama maksimum seviyede en iyi haliyle yapmak için uğraşıyoruz. Başbakanımız Ersin Tatar bu nedenle bizleri toplantıya çağırdı” şeklinde konuştu.

UBP, İmar Planı’nın ‘bu haline’ hayır demişti…

UBP, bir senedir çalışılan Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi’ni kapsayan İmar Planı’nın son haline, ‘gelen tepkiler’ nedeniyle ‘hayır’ demişti. Haftanın başında Güneş Gazetesi’nde yer alan habere göre, Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, İmar Planı’nın halktan tepki gördüğünü ve endişeye neden olduğu sebebiyle reddedildiğini söyledi. UBP İskele İlçe Başkanlığı’ndaki toplantıda söz alanlar, İmar Planı’nın ‘bu haline’ tam bir ret cevabı verdiği kaydedildi. Toplantıya, UBP Genel Sekreteri Ersan Saner, Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, UBP Mağusa İlçe Başkanı Olsan Oran, UBP İskele İlçe Başkanı Osman Kırşan, UBP İmar Planı Komitesi Sadık Gardiyanoğlu katıldı. Toplantıda söz alanların, “İmar Planı’nın rant planına dönüşmemesi gerektiğini” ifade ettikleri de belirtilmişti.

Bakan Baybars ‘Kısa süre sonra yürürlüğe girecek’ demişti…

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, “Bu plan büyük bir ihtiyaçtı” diyerek, Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı’nın paydaşlarla birlikte hazırlandığını, kısa bir süre sonra yürürlüğe gireceğini söylemişti. Ekonomik Örgütler Platformu da Gazimağusa-Yeniboğaziçi-İskele İmar Planı’nın reddedilmesini eleştirerek, planın hazırlanmış olduğu şekli ile yayınlanması ve yasal gücüne kavuşması gerektiğini belirtmişti. İskele, Mağusa ve YeniBoğaziçi belediyeleri ile birlikte; Mühendis ve Mimar Odaları, şehir plancıları ayrıca çevre örgütleri ise plana yönelik itirazlarını ortaya koymuştu.

Neler olmuştu?

Bir senedir üzerinde çalışılan Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi’ni kapsayan İmar Planı’nı, 4 Aralık’ta belediye başkanları ‘hayır’ diyerek reddetmişti. Planda tarım arazilerinin imara açılması, ormanlık alanlara inşa izni verilecek olması ve altyapısı olmayan alanlara imar izni verilmesi gibi birçok faktör başkanları endişelendirmişti. Ret kararı sonrası çalışmaların sürdüğü İmar Planı’nı geçtiğimiz hafta tekrar görüşülmüş, uzmanlar ‘ciddi noktalarda değişiklik yapılmadığını’ söylemişti. Kamuoyunda ciddi tepkilere ve eleştirilere neden olan İmar Planı’na, bir ‘hayır’ da UBP’den gelmişti.