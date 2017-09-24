KKTC’li mi KC’li (AB’li) mi ? Hala bilmiyor Kıbrıslı Türk. Anlamaya çalışıyor, anlayamıyor. Bir anlatan, anlatabilen de yok. Ne yapsın vatandaş ? Kendine göre karar veriyor çoğu zaman. Daha doğrusu, işine nasıl geliyorsa öyle yapıyor..Veya çıkarı hangisindeyse....

* * *

Hükümetimiz oturdu karar aldı ve “Araba plakaları değişecek...”. Diğer her şeyimiz AB standartlarında ya !!! - “AB standartlarında olacak araba plakalarımız...” deyiverdi. Uzuuun bir de süre tanıdı ‘değişim’ için. Vatandaş ne yapacağını tam olarak anlayamadı, çoğu konuda olduğu gibi. İlgili Bakanlık “Yeni kayıt yapılacak arabalar için...” dedi ama vatandaş araba muayenesine gittiğinde “Yeni plaka ?” sorusu ile karşılaştı.

Bazı araba sahipleri beklemede... Olur ya bir sabah kalktığında, -bazı ‘kararlarda’ olduğu gibi- ‘Plaka değişikliği kararı iptal edildi’ haberi ile karşılaşabilirdi.

Bazı araba sahipleri ise hemen koştu ve plakasını yeniledi. AB armalılar mı istersiniz ? CY armalılar mı istersiniz ? Hepsi var.

Arabasına CY yahut AB koyduranlar “Oldu da bitti maşallah” sanınca, Güney’de şok geçirdi. Polis “Hop hoop. Olmaz olamaz... Sen CY vatandaşı veya AB vatandaşı oldun es-kaza ama araban değildir” mi demek istedi herhalde, cezayı basıverdi.

* * *

Kuzey’de ‘CY’lı ama Kuzey Plakalı’ araçların durumu ne acaba ? Bir bilen var mı ?

Kuzey Polisi de bu vatandaşları durdurup “Ne bu CY plakanda ?” dediler mi ? Diyecekler mi ?

Bir yetkilimiz de çıkıp “Bizim plakalarımızda ‘CY’ falan olmayacak. KKTC yazılacak” der mi acaba yarın obür gün ?

Okullar açıldı

Ve okullarımız açıldı. Kent okullarının çoğunun durumu perişan. Virane gibi okullar ve sınıflar da var, öğrencilerin sığdırılamadığı sınıflar da.

Bu bir yana, belli saatlerde trafik darmadağın gene. Zaten yetersiz olan yollarımızda, o malum saatlerde yaya yürümek bile olanaksız. Hele bir de, Anavatanımızın izinde, Suudi saat uygulaması başlasın, karanlıklarda seyreyleyin cümbüşü.

Öğretmenler mutsuz, huzurusuz ve endişeli...

Öğrenciler mutsuz, huzursuz ve endişeli...

Anneler, babalar, veliler mutsuz, huzursuz ve endişeli...

Sendikalar mutsuz, huzursuz ve endişeli...

Hükümet ve ilgili Bakan’ı mutlu, huzurlu ve endişesiz mi mu acaba ?

Yok yok..Onlar galiba mutlu, huzurlu ve endişesiz.

Sokak Ağzı

“Eskiden maskeli EOKA’cılar, TMT’ciler vardı memlekette. Şimdi maskeli gangsterler var. Daha neler göreceğiz acaba ?”

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“Mağusa’da bir adam çok kızmış arabasını hendeğe atmış... Kendi kendini mi atsaydı yani ? İyi ki arabanın içinde kendisi de yoktu...”

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“Günün konusu bando ve marşlarla hizmete açılan Gönyeli Çemberi... Niyet iyi ama plansız programsız yapıldığı besbelli. Yarın obürgün ölümlü kazalar başlayınca ne yapacak yetkililer merak ediyorum.”

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“Dünyanın her yerinden birşeyler oluyor. Bir tarafta fırtınalar, tsunamiler, depremler diğer yanda her gün biraz daha tırmanan sinirler ve savaş tehditleri. Kürt referandumu savaşa neden olur mu ? Kuzey Kore-ABD gerginliği dünyayı yenir bir savaş felaketine götürür mü ? Neler oluyor ? İnsanoğlu çıldırıyor galiba...”

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“Anastasiadis ‘diyaloğa hazırım’ demiş... Ne diyaloğuna ? ‘Kıbrıslı Türkleri nasıl bitirelim’ diyaloğuna mı ? ‘Akılsıca kaybettiğimiz Kuzey’i yeniden ele geçirme’ diyaloğuna mı ? ‘Nasıl yeniden Başkan olurum’ diyaloğuna mı ?”

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“Nüfusumuzun kaç olduğunu merak etmiyor musunuz siz ? Yollara, sokaklara gördüğüm insanlara bakıyorum... Artık bize yeterli olamayan yollarımıza bakıyorum... Bir türlü nüfuskaç acaba sorusuna bir cevap veremiyorum. Verebilen varsa bir ses etse de biz de öğrensek.”

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“KTHY mağduruyum. Hala umutla bekleyenlerden biriyim. Neyi mi ? Kıbrıs Türk Hava Yolları’nı batıranların yargılanacağı günü....”

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“ Gel sevgilim ol, sana bir Mercedes’cik hediye edeyim... Gel sevgilim ol, sana Devlet kadrolarında bir işcik vereyim... Gel sevgilim ol sana yurttaşlık vereyim... Gel sevgilim ol seninle KKTC’cilik oynayalım...”