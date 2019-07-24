PLAJDA BESLENME

Dilara Topcan

Plaja giden birçok danışanımla beslenme düzenleri konusunda sohbet ederken dikkat ettiğimiz birçok nokta oluyor. Özellikle su tüketimi ve ara öğün tüketimine titizlik göstermek bu noktada da önem taşıyor… Yalnız çoğunlukla plajda tuvalet kullanımında sorun yaşayanlar için bol sıvı tüketimi ciddi bir problem haline dönüşse de yetersiz su alımının da ne yazık ki dehidrasyona ve sonrasında da ciddi rahatsızlıklara yol açabileceğini unutmamak gerekiyor. Bu sebeple temiz ve hijyenine güvendiğiniz plajlarda vakit geçirmeyi seçmeniz bu konuda da alabileceğiniz en sağlıklı kararlardan biri olacaktır… Buna ek olarak ara öğün konusunda da dengesizlik yaşamak özellikle bolca yüzmeyi sevenler için halsizliğe, ani şeker ve enerji düşüşlerine de sebebiyet verebileceğinden plajda da ara öğün tüketimi öncelikli olarak dikkat edilmesi gereken noktalar arasında yer alıyor…

Plaj çantasında neler olmalı?

Plaj çantasında beslenmeye dair mutlaka pratik atıştırmalıklar bulundurmak şart. Sert kabuklu meyveler (elma, muz vb.) ya da kuru meyveler sağlık açısından akla ilk gelen atıştırmalıklar olarak plajda da ara öğünler için tüketilmesi uygun olabilecek besinler arasında yer alıyorlar… Ayrıca ceviz, badem, sağlıklı kraker ya da bisküviler de plaj için uygun atıştırmalıklar arasında yer alabilir… Tabii her birey için yaşa, sağlık durumuna, kiloya vb. faktörlere bağlı olarak doğru seçenekler de pek tabii farklılık gösterecektir...

Plajdaki cafelerde neler tüketilmeli/tüketilmemeli?

Hijyen ve mutfağına güvendiğiniz bir plaj cafesinde yemek tüketimi uygun olabilirken tam aksi durumlarda hijyeninden emin olmadığınız plaj cafelerinde özellikle salata ve sandviç gibi alternatiflerin tüketiminden sakınmakta fayda vardır. Esas nedeni ise salata hazırlanırken kullanılan sebzelerin iyi yıkanmadan hazırlanmış olabileceği, sandviçlerin de aynı şekilde hijyen durumu eksikliği sonucunda hazırlanmışlarsa ciddi besin zehirlenmelerine sebebiyet verebilmelerinden ötürüdür… Bu nedenle güvenmediğiniz plaj cafelerde bu tip gıda tüketiminden mutlaka kaçınmalısınız… Yemek tüketimi mecburiyetiniz varsa da iyice pişmiş ve sıcak yiyecekleri tercih etmenizde fayda var…

Eğer yemek yiyeceğiniz plaj cafe hijyenikse bu durumda da yine sağlıklı alternatifleri seçerek mümkünse protein bakımından zengin yiyeceklere ağırlık vermelisiniz… Suda uzun süre vakit geçirmeyi sevenlerdenseniz bu nokta sizler için çok daha fazla önem taşıyor… Tüm gün hareketli oluşunuz sebebiyle kas dokunuzun artan protein isteğine mutlaka cevap vermelisiniz… Buna ek olarak pek tabii karbonhidratları da eksik etmemek, yine sağlıklı karbonhidratları da öğünde bulundurmak gerekiyor… İçecek olarak ise yüksek tansiyon problemi yaşamıyorsanız ayran ya da maden suyunu tercih edebilir, deri yoluyla kaybedilen minerallerin (özellikle de tuz) takviyesini sağlıkla karşılayabilirsiniz…

Çocuklar nasıl beslenmeli?

Özellikle çocukların gelişme çağında oldukları ve plajdayken artan enerji harcamalarına bağlı olarak da gün içinde çok daha fazla kalori alımına ihtiyaç duydukları unutulmamalı… Yalnız artan kalori ihtiyacı sağlıksız yiyeceklerle de karşılanmamalı! Özellikle cips, aşırı dondurma tüketimi, sağlıksız tatlılar, asitli içecekler, bol yağlı ve kızartma içerikli menüler de çocuklar için pek de uygun olmayacaktır… Özellikle onlar için yanınızda ev yapımı mini sandviçler, sağlıklı hellimli/zeytinli alternatifleri, meyve, ceviz, badem gibi ara öğün atıştırmalıkları bulundurabilirsiniz. Bu sayede canları diğer sağlıksız gıdaları fazlasıyla tüketmek istemeyecektir…

Plajda su tüketimi

Denizde yüzüyor olmakla birlikte vücutta kaybedilen su miktarı hissedilmediğinden (yani kendimizi terliyor olarak hissetmediğimizden ötürü) su alımını eksik yapabiliyoruz. Bu nedenle bu farkındalığa sahip olarak plajda da su tüketimine fazlasıyla dikkat etmekte fayda var… Fakat yanınızda pet şişelerde su bulundurmak güneş ışınlarının plastik bünyesinde var olan kanserojen maddelerin suya geçmesine neden olabileceğinden ötürü hayli tehlikeli olabiliyor. Bu nedenle suyunuzu ya cam şişede ya da en güzeli güneş ışığıyla suyun teması olmayan termoslarda bulundurmanız ve suyunuzu bu şekilde tüketmeniz en sağlıklısı olacaktır…

Plaj sonrasI dikkat… Hele ki diyetteyseniz…

Plaj sonrasında restoran ziyaretleri genellikle birçok kişinin ritüeli halindedir. Fakat özellikle plaj sonrası gidilen restoranlar aşırı yemek tüketiminin ve bilhassa da alkol tüketiminin habercisi olabilir… Bu da vücudu plaj sonrası bolca kaloriyle buluşturmak demektir… Yani plajda harcanan kaloriyle kat be kat buluşmakla eşdeğerdir de diyebiliriz… Özellikle bu konuda yine besin tüketiminize dikkat etmeniz ve diyetteyseniz yine diyetinize sadık kalarak ilerlemeniz en sağlıklısıdır… Başarabilirsiniz :)

Hepimiz için sağlık ve güzelliklerle dolu bir gün olsun. Sevgiyle kalın…