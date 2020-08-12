RESMİ GAZETE’DEN HABERLER…

Plajlarda duş, kabin, şemsiye, şezlong hizmetleri, her biri için 5 TL; oto park ücretleri ise 3 TL olarak belirlendi.

Bakanlar Kurulu, Plajların Kullanım ve Denetimi Yasası uyarınca, yüz metrelik kıyı şeridi içerisinde düzenlenmiş ve işletilen plajlarda, işletmeci ve/veya sahibi ve/veya çalışanların işletme adına verilen hizmetler için tahsil edebilecekleri ücretlerle ilgili emirnameyi onayladı aldı.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Plaj Hizmetlerinin Kullanım Ücretlerine İlişkin Emirname”ye göre, plajlarda duş, kabin, şemsiye, şezlong hizmetlerinin kullanılması veya verilmesi halinde, her biri için 5 TL; yüz metrelik kıyı şeridi içinde veya dışında düzenlenmiş park yeri bulunması halinde her araç için alınacak park ücretinin ise 3 TL’yi aşamayacak.

Sigortalardan gelir ve aylık alanlara artış

Sosyal Sigortalar Dairesi’nden iş kazalarıyla meslek hastalıkları sigortasından gelir, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından aylık alanlara artış veriliyor.

Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürlüğü idare Meclisi'nin 28 Temmuz’da aldığı karar doğrultusunda Bakanlar Kurulu da karar aldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 1 Temmuz’dan geçerli olmak üzere, Sosyal Sigortalar’dan iş kazası, meslek hastalıkları sigortasından gelir ve malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından aylık alanların aldığı rakamlara yüzde 2.33 oranında artış geldi.

Aşağı Bostancı’ya şehitler anıtı yapılması için parsel ayrıldı

Aşağı Bostancı’da Şehitler Anıtı yapılması için parsel ayrıldı. Bakanlar Kurulu, belirlenen parselin, Şehitler Anıtı yapılması amacıyla, Güzelyurt Belediyesi ve Aşağı Bestancı Muhtarlığının kullanımına verilmek üzere, İçişleri Bakanlığı’nın kontrol ve yönetimine verilmesine karar verdi.

Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu’na sağlık ataşeleri

KKTC Ankara Büyükelçiliği Sağlık Ataşesi görevine başhemşire Nuriye Güney getirildi.

KKTC İstanbul Başkonsolosluğu’nda Sağlık Ataşeliği görevine ise başhemşire Güldane Çil görevlendirildi.

Bakanlar Kurulu’nun kararı uyarınca Güney’in ve Çil’in görevi 5 Ağustos’ta başladı.

İstanbul Başkonsolosluğu’nda sağlık ataşesi görevini yürüten Fethiye Karakış’ın ise eski görev yeri olan Sağlık Bakanlığı’na bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi, Paramedikal Hizmetleri Sınıfı 1. Derece Başhemşire kadrosuna dönmesine karar verildi.

TÜRKSAT’la sözleşme için BRTK Müdürü yetkilendirildi

KKTC’de kayıtlı olup TÜRKSAT A.Ş.'den hizmet alarak uydu yayınlarını sürdüren özel televizyon kanallarının faydalandıkları hizmetler ve hizmet bedellerini düzenleyen sözleşmenin imzalanması hususunda Bakanlar Kurulu kararıyla Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü yetkilendirildi.

İrsen Küçük’ün tabancası kızına

Merhum eski Başbakan İrsen Küçük’e ait tabanca, kızı Gözde Küçük’e devredildi.

Bakanlar Kurulu, Fasıl 57 Ateşli Silahlar Yasası uyarınca Gözde Küçük’e tabanca özel izni verilmesine karar verdi ve 2003 yılında çıkarılan kararı bu yönde tadil etti.



