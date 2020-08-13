Plaj partisinde Coronavirüs kaptılar

Kıbrıs’ın güneyinde dün açıklanan 14 yeni Coronavirüs vakasından ikisinin, virüsü plaj partisinde kaptığı ve daha önce de aynı partide virüs kapanlar olduğu bildirildi.

Alithia gazetesi, Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ekiplerinin temaslı takibi çerçevesinde yapılan 198 testte 8 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan ikisinin, plaj partisinde bulunanlar arasında tespit edildiğini yazdı.

Gazete, geriye kalan vakalardan ikisinin, semptom gösterdikleri için kendi isteğiyle test yaptıranlar arasında olduğunu; 4’ünün de yurtdışından gelenlere yapılan testlerde ortaya çıktığını ve bunlardan bazılarının asemptomatik olduğunu kaydetti.

Pozitif vakalardan birinin 65’ten fazla temaslısı var

Öte yandan Politis gazetesi ise, edindiği bilgilere dayanarak, geçtiğimiz günlerde pozitif olduğu tespit edilen bir kişinin, 65’ten fazla temaslısı bulunduğunu yazdı.

Gazete, söz konusu şahsın gereken dikkati göstermediğini ve virüsün yayılmasına sebep olduğunu kaydetti.

Haberde, başka bir pozitif vakanın da, sadece çalıştığı iş yerinde 20’den fazla yakın temaslısı bulunduğu ve geriye kalanların henüz hesaplanamadığı belirtildi.

Gazete, semptom gösteren bazı kişilerin de testlerini yaptırdıklarını, ancak sonuçlar çıkana kadar kendilerini izole etmediklerini ve özellikle de gençlerin, hijyen kurallarını ve kendini koruma yöntemlerini uygulamadıklarının görüldüğünü yazdı.

En çok maske ihlali yapan Lefkoşa

Gazete, bir başka haberinde maske takmayanların en fazla Güney Lefkoşa’da görüldüğünü yazdı.

Haberde, maske takmadıkları gerekçesiyle şikayet edilip ceza alanların yüzde 35’inin Lefkoşa’da (güney) görüldüğü ve Lefkoşa’yı, son dönemde virüs yayılımının en fazla görüldüğü Limasol’un takip ettiği kaydedildi.

Norveç Kıbrıs’tan Gidenlere 10 günlük karantina zorunluluğu getirdi

Bu arada, Fileleftheros gazetesi de, Norveç’in Kıbrıs’tan gidenlere 10 günlük karantina zorunluluğu getirdiğini yazdı.