Plaj hırsızına tutuklama

Bafra'da, Mehmetçik Belediyesi’ne ait Halk Plajında şezlong üzerine bırakılan plaj çantaları çalındı.



Deniz Ünlüyol ile Cahit Özinal'a ait çantalarda, telefon şarj cihazı, araç anahtarı, güneş gözlüğü, spor ayakkabı, diş fırçası ve atlet olduğu açıklandı. Meselede zanlı olarak görülen S.İ. (E-29) tutuklandı.



PARA VE KAMBİYO YASASI’NA AYKIRI HAREKET… 4 KİŞİ HAKKINDA YASAL İŞLEM



Dün, Ercan’dan Para ve Kambiyo Yasası’na aykırı hareket ederek çıkış yapmak isteyen 4 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.



Verilen bilgiye göre, L.D. (E-49) 28 bin ABD Doları, C.A. (E-26) 24 bin ABD Doları, S.G. (E-49) 28 bin ABD Doları ve E.F.(E-33) ise 29 bin Euro nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden yurt dışına çıkmak istedikleri sırada tespit edildi.



Para ve Kambiyo Yasası’na göre, 10 bin Euro veya muadili nakitten fazla paranın yetkili makamlara bildirilmesi gerekiyor.