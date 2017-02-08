PKK bayrağı bulundurmaya 2’şer ay hapis cezası

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da 2016 yılı Aralık ayı içerisinde kalmakta oldukları Mirillo Apartmanı Daire 5’te “YPG, YPJ ve PKK örgütlerini sembolize eden bayraklar, Abdullah Öcalan ile PKK'ya ait bazı militan resimleri ve KKTC’de yayınlanması ve tasarruf edilmesi yasak olan 1 adet kitap bulunduran” sanık Mehmet Gül ile Reşit Dolay, dün Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandı.

“Yasa dışı cemiyeti savunma ve teşvik” ve “Yasa dışı cemiyete ait yıkıcı ve propaganda niteliğinde yayınlar bulundurma” davalarından yargılanarak suçlu bulunan sanık Gül ile Dolay 2’şer ay hapis cezasına mahkum edildi.

PKK’ya ait bayrak, resim ve kitap bulunmuştu...

Mağusa Polis Müdürlüğü ekipleri 24 Aralık 2016 tarihinde sanık Mehmet Gül ile Reşit Dolay’ın kalmakta olduğu Mirillo Apartmanı Daire 5’te “yasa dışı cemiyete ait yıkıcı ve propaganda niteliğinde yayınlar” bulunduğunu öğrenmesi üzerine konu eve giderek arama yapmıştı. Konu evde polis ekipleri tarafından yapılan aramada Yurt Sever Devrimci Gençlik Hareketi örgütüne bayrağı, PYD’nin silahlı birliği YPG militanları olan 3 militana ait YPG amblemli resim, PKK kurucularından Abdullah Öcalan’a ait resim, YPJ militanı olan Arrin Mirkan’ın YPJ amblemli resmi, PYD’nin silahlı birliği YPG'nin militanı olan Paramaz Kızılbaş’ın YPG amblemli resmi, YPJ militanı olan bir kadının YPJ amblemli resim bulunarak emare alınmış ve sanık Mehmet Gül “yasa dışı yayınların” kendisine ait olduğunu kabul etmişti. Yine konu evde yapılan aramada PKK kurucularından olan Duran Kalkan’ın yazmış olduğu “Kürdistan Yurt Sever Devrimci Gençlik Manifestosu” isimli bandrolsüz kitabı da bulunarak emare alınmıştı. Sanık Reşit Dolay ise konu kitabın kendisine ait olduğunu kabul etmişti. Sanıkların ev arkadaşlarından temin edilen ifadelere göre ise sanık Gül’ün, 2016 yılı Kasım ayı içerisinde ev arkadaşlarına PKK, YPG ve YPJ’nin Kürtlerin özgürlüğü için savaştıklarını ve bu örgütlere katılmaları halinde bir şey olmayacağı yönünde konuşmalar yaptığı öğrenilmişti.

“Bu cemiyetlerin amacı toplumun birlik ve bütünlüğünü bozmaktır...”

Davanın kararını okuyan Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Hazal Hacımulla, sanık Mehmet Gül ile Reşit Dolay’ı aleyhlerine getirilen davalardan suçlu bularak mahkum ettiğini açıkladı. Hacımulla, bir cemiyetin yasa dışı olarak tanımlanabilmesi için gerekli unsurlara değinerek, özetle bir cemiyetin amacının ihtilal veya sabotaj ile anayasal düzenin veya KKTC’nin veya başka herhangi uygar bir ülkenin kurulmuş hükümetini veya organize edilmiş bir hükümetini şiddet veya kuvvet yoluyla yıkmak, bir çeşit huzursuzluk yaratmak veya KKTC’de yıkıcılığı yaymak veya nüsvit niyet olarak Cumhurbaşkanına hakaret etmek ve devleti aşağılamayı veya küçük düşürmeyi veya KKTC devletinin egemenliğini değiştirilmesi için çalışması gerektiğini belirtti. YPG, YPJ, Yurt Sever Devrimci Gençlik Hareketi ve PKK örgütlerinin bu amaçların birine veya birden fazlasına hizmet ettikleri için yasa dışı cemiyet olarak nitelendirildiklerini belirten Hacımulla, bu cemiyetlerin amacının toplumun birlik, bütünlüğünü ve düzenini bozmak olduğuna dikkatleri çekti. Hacımulla, yine yasa dışı cemiyetlerin başta Türkiye olmak üzere birçok dünya ülkesinde toplum bireylerine karşı eylemler gerçekleştirdiğini ve sebep oldukları terör eylemleriyle vatandaşların korku içerisinde yaşamalarına sebep olduğunu vurguladı. Sanık Gül ile Dolay’ın mahkum oldukları “Yasa dışı cemiyete ait yıkıcı ve propaganda niteliğinde yayınlar bulundurma” suçları ile ilgili yasa koyucunun 3 yıla kadar hapis cezası, “Yasa dışı cemiyeti savunma ve teşvik” suçu için ise 5 yıla kadar hapis cezası öngördüğünü belirten Hacımulla, sanıkların mahkum oldukları suçların kamu vicdanını yaralayan ve kamuda tedirginliğe yol açan suçlar olduğunu açıkladı.

AYRI

“Sanıklar bu suçları herhangi bir makul mazareti olmaksızın işlediler...”

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Hazal Hacımulla, sanık Mehmet Gül ile Reşit Dolay’ın mahkum olduğu suçlarda ceza verilirken kamu yararının ön planda tutularak gerek sanıkları gerekse bu tür suçları işlemeye meyilli kişileri caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiği kanaatinde olduğunu söyledi. Sanıkların, mahkum oldukları suçları herhangi bir makul mazareti olmaksızın işlediklerine dair bulguda bulunduğunu belirten Hacımulla, bu hususu sanıklar aleyhine ağırlaştırıcı sebep olarak dikkate aldığını ifade etti. Sanık Dolay’ın, gönüllü ifadesinde “Benim esas amacım Avrupa’daki YPG, YPJ ve PKK gibi örgütlerin sempatizanı olduğumu göstererek Avrupa’ya gitmekti. Avrupa’da bu örgütlerin dernekleri var. Eğer sempatizan olursam bana orada sahip çıkarlar” dediğini belirten Hacımulla, sanık Dolay’ın bu ifadesinde görüleceği üzere yasa dışı cemiyetlerin yayınlarına müsamaha gösterilmesi halinde bu tür yayınlar aracılığı ile kişilerin örgütlere ulaşabildiğini, görüşlerini benimseyebildiğini, yanlış kişilere ulaşabildiklerini ve önüne geçilmemesi halinde ise örgütlerin bir parçası haline gelebildiklerini açıkladı.

Hapis cezasına mahkûm edildiler...

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Hazal Hacımulla, sanıklara hürriyeti bağlayıcı türden bir ceza vermenin gerek sanıkların ıslahı gerekse kamu vicdanında olumsuz bir etki yaratılmaması ve sanıklara verilecek cezanın caydırıcı ve ibret verici olması açısından gerekli olduğu sonucuna vardığını açıkladı. Sanıklara hürriyeti bağlayıcı türden olmayan bir ceza verilmesi halinde sanıkların ıslah olmayacağı ve kamu vicdanında olumsuz bir etki yaratılacağı kanaatinde olduğunu belirten Hacımulla, sanık Mehmet Gül ile Reşit Dolay’ı 2’şer ay hapis cezasına mahkum etti.