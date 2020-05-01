Piyasanın ‘ateşi’ çıktı

Devrim DEMİR

Covid-19 salgınıyla, patlak veren maske, el dezenfektanı, ateş ölçer temini ve fahiş fiyat konusundaki sorunlar devam ediyor.

Marketler başta olmak üzere, insanların toplu şekilde bulunduğu tüm alanlar ile iş yerlerinde zorunlu hale getirilen maske, el dezenfektanı ve ateş ölçer fiyatları dikkat çekiyor.

4 Mayıs itibarı ile birçok iş yerinin belli kurallar çerçevesinde açılacak olması nedeniyle, birçok firmada harekete geçti.

Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ve Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz ve Ticaret Dairesi Müdürü Salih Gökpınar YENİDÜZEN’e açıklama yaptı.

Öksüz, yayılan fiyat artışı haberlerinin doğru olmadığını eczanelerde fiyatlarda kesinlikle bir artışa gidilmediğini kaydetti.

Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ise, serbest piyasa uygulandığını fiyatlarda fahişlik söz konusu olmadığını, binlerce maske, eldiven ve ateş ölçer’in Pazartesi ülkeye geleceğini söyledi.

Ticaret Dairesi Müdürü Salih Gökpınar ise, dezenfektan fiyatları ile ilgili fahiş fiyat tespit ettikleri birkaç eczane ve markete ceza kesildiğini kaydetti.

Umut Öksüz: “Boş iddialarla eczacıların üstüne gidiliyor”

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, maske, dezenfektan ve ateş ölçer fiyatlarında eczanelerde hiçbir fiyat değişikliğine gidilmediğini kaydetti.

Öksüz, ülkede 310 aktif eczane olduğunu ve Ticaret Odası tarafından denetime tabi tutulduklarını ifade ederek, iddiaların boş olduğunu, eczanelerin üstüne gidildiğini söyledi. Marketlerin de satış yaptığını, ateş ölçerin tıbbi cihaz olmasına rağmen internet üzerinde telefoncuların satış reklamı yaptığını kaydeden Öksüz, “Birileri para kazanacak diye eczacılarımız suçlanamaz” dedi.

Turgay Deniz: “Binlerce malzeme geliyor”

Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, serbest piyasa uygulandığını rekabet seviyesine gelen bir durumun söz konusu olduğunu söyledi. Yerli firmaların da dezenfektan ürettiğine değinen Deniz, fiyatlarda fahişlik söz konusunun olmadığını söyledi. Ateş ölçer’in bugün piyasada kalitesine göre 400 ile 600 TL arasında değiştiğini sözlerine ekleyen Deniz, binlerce ateş ölçer, maske ve eldivenin de Pazartesi ülkeye geleceğini söyledi.

Hastalığın ötelenmesi halinde binlerce malzemenin de kalacağını ifade eden Deniz, ateş ölçer fiyatının 450 ile 600 TL, dezenfekte litre olarak 65 ile 75 TL, sıvı olarak ise 150-200 TL arasında satıldığını kaydetti.

Açılacak olan iş yerlerine de belli başlı kuralların getirilmesi ile zorunluluklar arasında paspas da olduğunu kaydeden Deniz, fiyatların 150 ile 300 TL arasında değiştiğini ifade etti.

Deniz: “Sıcak para olduğu için fırsata çevirenler var”

Turgay Deniz, birçok kişinin bu işe giriştiğini her şeyin normal gitmesi durumunda 3 veya 6 ay içinde talep olmayacağını piyasadaki durumun ise üzücü olduğunu söyledi. Küçük bir toplumda yaşadığımızı fiyat artışı yapılmaması için sürekli toplantılar düzenlendiğini kaydeden Deniz, şuan ülkede bulunan durumun ‘savaş’ hali olduğunu sıcak para olduğu için durumu fırsata çevirenlerin de olduğunu ifade etti.

Son duruma göre iyi gelindiğini sözlerine ekleyen Turgay Deniz, sosyal mesafenin önemine işaret ederek kurallara uyulması gerektiğini söyledi.

Salih Gökpınar: “Eczane ve marketlerin bazılarına ceza kesildi”

Ticaret Dairesi Müdürü Salih Gökpınar, ateş ölçerin tıbbi malzeme olduğu için denetimlere tabi olmadığını ancak dezenfektan ve maskeler ile ilgili tüm ihbarları değerlendirdiklerini belirtti.

Gökpınar, kumaş maskeler ile ilgili yerli üretim olduğu gerekçesi le Sanayi Dairesinin izinlendirme çalışmalarının sürdüğünü, fahiş fiyat tespit edilen yerlere ceza ve uyarı yapıldığını belirten Gökpınar, “Kumaş maskeler denetime tabi olması gerekçesi ile Bakanlar Kurulu onayına sunuldu. Standart oluşturulmaya çalışılıyor, bu konu ile ilgili Eczacılar Birliği, Sanayi Odası ile görüşmelerimiz devam ediyor. Kumaş maskelerle ilgili emirnameyi özellikle Sağlık Bakanlığı’nın incelemesi için beklemedeyiz. Gerçekleşen denetimlerde, dezenfektan fiyatlarında farklılık tespit ettiğimiz birkaç eczane ve markete ceza kesildi bazılarına ise uyarı yazısı verildi.”

“Ada geneli denetimler sürüyor”

Ticaret Dairesi Müdürü Salih Gökpınar, ithalat ve ihracatçıların da denetlenerek uygun olmayanlara ceza kesildiğini ada geneli ciddi bir çalışmanın sürdüğünü ifade etti. Sürecin çok değişken olduğunu Mart ayındaki durumun bundan sonraki süreçte sürmeyeceğini dövizin de ciddi bir yükselişte olduğunu kaydeden Gökpınar, basın yayın organlarının da bu süreçte daha duyarlı yayın yaparak tüm kurumların bir birlerine saygı çerçevesinde davranmasını temenni etti.