Piyasa güneye KİLİTLENDİ

Vitrinler indirim etiketleriyle süslendi, esnaf kampanyaların çarşıyı canlandırmaya yetmediğini söyledi. Piyasanın durgunluğundan dert yanan esnaf, Kıbrıs’ın güneyinden alışveriş için kuzeye geçen Kıbrıslı Rumlar’ın çarşının hareketlenmesinde önemli etki yarattığını belirtti.

Fehime ALASYA

Esnaf, Kıbrıs’ın güneyinden alışveriş için kuzeye geçenlerin piyasayı canlandırdığını belirterek, yerli halkın alım gücünün düştüğünü belirtti.

Lefkoşa Yenikent esnafı Kıbrıslı Rumlar’ın kuzeyden alışveriş yapmasından memnuniyetini dile getirirken, Metropol Bölgesi’ndeki esnaf, en çok da dükkan kiralarından dert yandı. Bölgedeki kapanan dükkanları işaret ederek, yakın zamanda kepenklerin bir bir ineceği endişesini belirtti.

Market, benzin istasyonu, butik, berber gibi birçok sektörde güneyden geçişlerin çok etkili olduğunu dile getiren esnaf, geçiş noktalarındaki yoğunluğu işaret etti.

Esnaf ortak görüşte birleşti: Geçişlerdeki uzun bekleme süreri ortadan kalkmalıdır.

Taşkınköy Metropol Bölgesi olarak bilinen bölge esnafı da Kıbrıslı Rumların kuzeydeki alışverişinden memnun…

Bu bölgedeki en büyük sıkıntı ise dükkân kiraları... Kiraların çok yüksek olduğunu dile getiren birçok esnaf, kepenkleri indiren dükkânları gösterdi, kaygısını anlattı.

Yerli halkın alım gücünün çok düştüğünü ifade eden esnaf, sadece acil ihtiyaçlara yönlenildiğini ifade etti.

ESNAF NE DEDİ?

Hayriye Ayda (Süslü Accsessories):

“Bizim gibi kira ödemeyen işletmeler bu haldeyse dövize endeksli kira ödeyenleri düşünemiyorum…”

“Son beş aydır çok dipteyiz. İlk kez yeni yıl arifesinden gözüm korktu. Yeni yılda herkes irili ufaklı hediyeler alır, bu yıl o da olmayacak diye olumsuzluğa kapıldım. Bizim gibi kira ödemeyen, ufak tefek rakamlarla günün döndüren işletmeler bu haldeyse dövize endeksli kira ödeyen, yüksek rakamlarla iş döndüren yerlere inanın üzülüyorum. Piyasanın hali cidden kötü... Güneyden gelen alışveriş bir nebze de olsa iyi ama yeterli değil.”

Gamze Hızler (Chicco Bebek Mağazası):

“Herkes geçim derdinde, ancak da acil ihtiyaçlarını görüyor”

“En son döviz krizinden sonra halkın alım gücü çok düştü. Piyasadaki fiyat değişiklikleri alım gücünü çok etkiledi. Bu durum nasıl düzelir bilemiyorum. İnsanların alım gücünün yükselmesi gerek. Herkes geçim derdinde, ancak da acil ihtiyaçlarını görüyor.”

Gülen Tüfekçi (Dream Hair Güzellik Merkezi):

“Esnafın büyük destekçisi güneyden geçen alışveriş gücüdür, bari onara da engel olmayalım.”

“Yerli halkın alım gücü düştü ama güneyden gelen bir alışveriş gücü var. Bunun kıymetini bilmeliyiz. Piyasayı ayakta tutan, canlandıran güneydeki alışverişin buraya da kayması oldu. Bari kapılardaki geçişi kolaylaştıralım, eziyet haline getirmeyelim ki insanlar gidip gelebilsin. Ben geçenlerde gitmeye kalktım kalabalıktan geri döndüm, bir seferinde geçtim ama dönmek için saatlerce bekledim. Bu olur şey değil. Piyasadaki marketler, benzincilerin büyük destekçisi bu alışveriş gücüdür, bari onara da engel olmayalım.”

Şenal Dağer (Bereket Fırın):

“Bazı sektörlerde güneyden geçişler çok etkili oldu”

“Piyasadaki durgunluk hem mevsimsel hem de ekonomiktir. Okulların açılmasıyla çarşı iyice sessizleşti. Fiyat artışları çok fazla, her şey yüzde 100 arttı ama biz ücretlerimizi bir kuruş arttıramıyoruz çünkü arttırırsak müşteri kaybederiz. Bazı sektörlerde güneyden geçişler çok etkili oldu. Bizde de çok fazla olmasa da var.”

Benan Gençsu (Pamucuk):

“Güneyden geçip alışveriş yapan insan sayısı çok arttı, canlılığın büyük bir nedeni bu…”

“Piyasada bir dengesizlik var, Euro’nun yükselmesi en fazla güneydeki alışverişin kuzeye de kaymasına neden oldu, bu da bizi çok olumlu etkiledi. Yerli halkın alım gücü düştü ama insanlar acil ihtiyaçlarından da kısamıyor. Güneyden geçip alışveriş yapan insan sayısı çok arttı, canlılığın büyük bir nedeni bu… Bunun yanında mevsimsel dönemler de etken. Sezon değişikliği de piyasayı canlandırıyor.”

Emel Onur (Butik):

“Zaten dükkân kiraları döviz ve çok yüksek”

“İşlerimiz çok durgun. Genelde hafta sonu olsun hareketlenirdi ama git gide o da düştü. İnsanlar ancak da günlük giderlerine odaklandı. Mağazalardaki fiyatlar Türkiye satış fiyatları ama yine de insanlar pahalı buluyor. Zaten dükkân kiraları döviz ve çok yüksek, bir de üstüne iş yapmamak çok üzücü. Taşkınköy bölgesinde sürekli dükkânlar kapanıp açılıyor, burada çok korkunç bir düzen var.”

Ayhan Aslan (Altınsan Asos Kuyumculuk):

“Güneyden gelen alışveriş oluşumu piyasaya canlılık getirdi”

“Genel olarak piyasa berbat. Ekonomi, döviz, kredilerin Sterlin olması, taksitler herkesi çok etkiledi. Bunlar piyasayı olumsuz etkileyen şeylerdir. Güneydeki insanlar kuzeye geçip alışveriş yapıyor, bu bizi bir nebze de olsa canlandırıyor. Bunun için kolaylıklar sağlamalıyız ama biz geçişlerde insanlara eziyet çektiriyoruz. Bu güneyden gelen alışveriş oluşumu piyasaya canlılık getirdi. Bizim için büyük gelir.”

Fatma Gülakdeniz (Barika Butik):

“Yakın zamanda kepenkleri indireceğiz”

“Piyasanın durumu çok kötü… Aylık 700 Sterlin kira ödüyoruz. Kira elektrik faturası ve muhasebeciye çalışıyoruz. TL alıyoruz ama Sterlin vermemizi bekliyorlar. Bu durum bizi çok etkiledi. Dört yıldır belki düzelir diye sabrettik ama olmadı, düzelmiyor. Yakın zamanda kepenkleri indireceğiz.”

Özsan Güzeloğlu (O’style Ayakkabıcı):

“Bu gidişatın sonu nereye varır yetkililere sorulması gerek”

“Sürekli aynı şeyleri konuşuyoruz, değişen bir şey olmuyor. Piyasa gerçekten çok kötü ama her seferinde bunu dile getirmek bizi de kötü pozisyonda bırakıyor. Sürekli konuşuyoruz ama değişen bir şey olmuyor. Döviz aynı, her şey aynı… Bu gidişatın sonu nereye varır yetkililere sorulması gerek.”

Tan Amber (Moonstar Gold):

“Elektrik giderleri, temel ihtiyaçlar çok arttı, vatandaşın alım gücü düştü ama…”

“Sürekli aynı şeyleri konuşuyoruz ama değişen bir durum yok. Aslında yetinmeyi de bilmek gerek. Bu durgunluğu sanki dilimize sakız yaptık. Elektrik giderleri, temel ihtiyaçlar çok arttı, vatandaşın alım gücü düştü ama sanırım çok da kötü durumda değiliz. Bizden daha kötü ülkeler de var. Biraz şükretmeyi bilmeliyiz.”