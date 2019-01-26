Piyanist Mirana Faiz Uluslararası Soykırımı anma etkinliğinde sahne aldı

Kıbrıslı Türk Piyanist Mirana Zehra Faiz Cardiff’te gerçekleştirilen Uluslararası Soykırımı Anma etkinliğinde sahne aldı.

Cardiff Yerel Yönetimi ve Ulusal Soykırımı Anma Birliği’nin ortak organizasyonu ile Cardiff City Hall’de gerçekleştirilen soykırım mağdurlarını anma gününün piyanisti Kıbrıslı Türk Sanatçı Mirana Zehra Faiz oldu.

1933-1945 yıları arasında Nazi politikası Holocaust sonucunda öldürülen milyonlarca insanın anısına düzenlenen etkinlik her yıl Auschwitz toplama kampında sağ kalanların kurtarıldığı 27 Ocak tarihi öncesi ve sonrasında düzenleniyor.