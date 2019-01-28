Piyangolar Birimi web sitesi yenilendi
Devlet Piyangosu’nun resmi yayın yapan web sitesi adresi değişti. Başbakanlık Kamu-Net ve Piyangolar Birimi işbirliğinde yenilenen site yayına girdi.
A+A-
Piyangolar Birimi’nden yapılan açıklamaya göre; Devlet Piyangosu'nun web sitesi değişti. Başbakanlık’a bağlı Kamu-Net ve Piyangolar Birimi işbirliğinde yenilenen web sitesi yayına başladı. Güncel çekiliş sonuçları, basın açıklamaları ve şans oyunlarının tümünün takip edilebileceği site piyangolar.gov.ct.tr olarak duyuruldu. Yenilenen web sitesi ile birlikte kuruma ait e-posta adresi de info.piyangolar@gov.ct.tr olarak yenilendi.
Bu haber toplam 100 defa okunmuştur
Etiketler : DEVLET PİYANGOSU
Önceki ve Sonraki Haberler