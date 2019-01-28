Piyangolar Birimi web sitesi yenilendi

Piyangolar Birimi’nden yapılan açıklamaya göre; Devlet Piyangosu'nun web sitesi değişti. Başbakanlık’a bağlı Kamu-Net ve Piyangolar Birimi işbirliğinde yenilenen web sitesi yayına başladı. Güncel çekiliş sonuçları, basın açıklamaları ve şans oyunlarının tümünün takip edilebileceği site piyangolar.gov.ct.tr olarak duyuruldu. Yenilenen web sitesi ile birlikte kuruma ait e-posta adresi de info.piyangolar@gov.ct.tr olarak yenilendi.