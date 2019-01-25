'Piyangolar Birimi denetlenecek'

Başbakan Tufan Erhürman, Piyangolar Birimi’nin mail durumu ile ilgili basında çıkan iddiaları araştırmak için Başbakanlık Denetleme Kurulu'nu görevlendirdiği duyurdu. Erhürman, hazırlanacak raporun kamuoyu ile paylaşılacağın ve sorumluluk ortaya çıkması halinde sorumluların hangi partiden olduğuna bakılmaksızın raporun yetkili makamlara iletileceğini açıkladı.

Erhürman’ın paylaşımı şu şekilde;

“Bugün medyada, Piyangolar Birimi'nin mali durumunun kötü olduğuna, batma tehlikesi ile karşı karşıya bulunduğuna, işe gitmeden maaş alan çok sayıda personel bulunduğuna dair iddialar yer aldı. Bu iddialar üzerine, bugün itibarıyla Başbakanlık Denetleme Kurulu'nu Piyangolar Birimi'nde personel açısından ve mali açıdan denetim yapmak üzere görevlendirmiş bulunuyorum. Hazırlanacak rapor bugüne kadar yaptığımız gibi açık biçimde kamuoyuyla paylaşılacak ve sorumluluk ortaya çıkması halinde sorumluların hangi partiden olduğuna bakılmaksızın rapor yetkili makamlara iletilecektir.”