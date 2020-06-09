Piyango talihlisi ikramiyesini aldı
Devlet Piyangosu’nun 18 Mart 2020 tarihli ertelenen çekilişinin dün gece gerçekleştirilmesinin ardından, Girne’ye çıkan büyük ikramiye bugün teslim alındı.
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Devlet Piyangosu’nun 18 Mart 2020 tarihli ertelenen çekilişinin dün gece gerçekleştirilmesinin ardından, Girne’ye çıkan büyük ikramiye bugün teslim alındı.
Piyangolar Birimi’nden yapılan açıklamada, dün gece gerçekleşen çekilişte Girne bölgesine çıkan 600 bin TL bugün Girne bölgesi sakinlerinden ismini vermek istemeyen talihli tarafından teslim alındığı belirtildi.
İkramiye teslim edildikten sonra konuşan Birim Sorumlusu Osman Yıldızev, kazananı tebrik ederek güzel günlerde kullanması temennisinde bulundu.
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