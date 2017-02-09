Devlet Piyangosu 8 Şubat çekilişi dün gerçekleşti. Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nden yapılan açıklamaya göre, çekilişte büyük ikramiye olan 200 bin TL “43244” numaralı bilete isabet etti.

Genç TV’den canlı yayında çekilen Devlet Piyangosu’nun büyük ikramiyesinin bileti, Akdoğan bayisi Süleyman Özulu tarafından satıldı.

Açıklamada, çekiliş sonuçlarının www.kktcpiyangolar.com adresinden öğrenilebileceği kaydedilerek, vatandaşın bu siteden kontrol etmeden biletlerini atmaması istendi.