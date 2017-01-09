Lider Yenicami teknik direktörü Sedat Devecioğlu “9 puanlık farkı inanın fark olarak görmüyoruz. Zaten puan farkına da sırtımızı dayayacak bir felsefede değiliz. Sürekli bir değerlendirmem var; biz Formula 1 yarışındaki gibi Pit-Stop’a ilk giren arabayız. Buradan nasıl çıkacağımız önemli ve önümüzde 15 maçlık koca bir tur daha var” dedi

YENİDÜZEN Spor Servisi

K-Pet Süper Lig’de ilk yarıyı en yakın takibine 9 puan farkla lider tamamlayan Yenicami, ikinci yarı hazırlıklarına Perşembe günü başladı. Bugün 6 günlük devre arası kampı için Antalya’ya hareket edecek olan siyah beyazlı ekipte teknik direktör Sedat Devecioğlu YENİDÜZEN’e açıklamalarda bulundu. “Puan farkına sırtımızı dayayacak bir felsefede değiliz” diyen Devecioğlu, “Sürekli bir değerlendirmem var; biz Formula 1 yarışındaki gibi Pit Stop’a ilk giren arabayız. Buradan nasıl çıkacağımız önemli ve önümüzde 15 maçlık koca bir tur daha var” açıklamasında bulundu.

Devecioğlu: “Hedefimiz en fazla doğruyu, en az hatayı yapan takım olmaktı”

“İlk yarının kendileri için güzel geçtiğini belirten Yenicami teknik direktörü Sedat Devecioğlu, “Özellikle 2016 yılının eylülünden aralığa kadar bizim için güzel geçti. 15 Temmuzdan beridir yoğun ve ciddi bir şekilde çalışıyoruz. Sezon öncesi ciddi rakiplerimiz vardı, halen varlar. Hep hedeflerimiz en fazla doğruları yapan, en az hatayı yapan takım olmaktı. İlk devrede hemen hemen hedeflediğimiz noktadayız. Bu doğruları yaptığımız için böyle olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“Pit-Stop’tan nasıl çıkacağımız önemli”

“Sürekli bir değerlendirmem var; biz Formula 1 yarışındaki gibi Pit Stop’a ilk giren arabayız. Buradan nasıl çıkacağımız önemli ve önümüzde 15 maçlık koca bir tur daha var” diyerek benzetmede bulunan Sedat Devecioğlu, “Bu maçlarda başımıza nelerin geleceğini bilmiyoruz. Ona göre kendimizi hazırlamak durumundayız. Bir aylık bir hazırlık dönemimiz var. Perşembe günü Yakın Doğu Üniversitesi Spor Performans Laboratuvarı’nda performans testlerimiz oldu. Orada aldığımız sonuçlarla hem antrenman programlarını takımsal ve bireysel olarak çıkardık. Önce hazırlık döneminde, sonra ikinci devrede bu programları devam ettireceğiz” dedi.

“İki kulvarda da ilerlemek istiyoruz”

İkinci devrenin zor geçeceğinin bilincinde olduklarını, bu düşünceden hareketle de İbrahim Çıdamlı gibi Türkiye’de forma giymiş, ülkemizde de kaldırdığı kupalar ve elde ettiği kariyerle ön plana çıkmış bir ismi kadrolarına kattıklarını belirten Devecioğlu, üçüncü yabancıyı düşünmediklerini, mevcut yabancılarla yola devam edeceklerini kaydetti. “Takımdan gidecek veya gelecek oyuncu yok” diyen genç teknik adam, “İyi hazırlanıp ikinci devreye hızlı başlamak istiyoruz. İnşallah her şey planladığımız gibi gider. Ligi planladığımız gibi bitirmek istiyoruz. Hedefimiz büyük, iki kulvarda da ilerlemek istiyoruz. Bu bağlamda da takım olarak çok iyi çalışacağız” açıklamasını yaptı.

“9 puanlık farkı fark olarak görmüyoruz”

“Genel anlamda geniş ve çok yönlü oyunculardan kurulu bir takımımız var. Dört beş eksiğimiz olduğu maçlarda bile görev verdiğimiz arkadaşlar cezalı veya sakat olan oyuncuları hiç aratmadı” diyerek değerlendirmesine devam eden Devecioğlu, “Bu geniş kadronun avantajını kullanarak ligde olduğu gibi kupada da iddialı olarak yürümek istiyoruz” dedi. “9 puanlık farkı inanın fark olarak görmüyoruz” şeklinde konuşan genç teknik adam, “3 puanlı sistemde 15 maçtan bahsediyorsunuz. Bu bağlamda biz lige yeniden başlayarak sıfır puandaymışız gibi lider tamamlamak istiyoruz. Puan farkına sırtımızı yaslayacak bir durumumuz yok. Biz fark yokmuş gibi hazırlanıp, lig ve kupada ipi göğüslemek istiyoruz” diyerek sözlerini sonlandırdı.