Devrim DEMİR

Girne’de dün gece Elif Lort'u bıçaklayarak öldüren Abdullah Çelik, yoğun güvenlik önlemi altında mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme Abdullah Çelik'in 3 gün süreyle tutuklu kalmasını emretti.

Mahkemede ifade veren Polis Müfettiş Muavini Hüseyin Zaifer "zanlının dün gece kendisinden ayrılmak isteyen Elif Lort'u 41 promil alkol tesiri altında önce boğazından ve vücudunun muhtelif yerlerinden ekmek bıçağı ile bıçakladığını" söyledi.

Mahkemede söz alan Abdullah Çelik "Pişmanım ona zarar vermek istemedim" dedi.

Mahkemede zanlı aleyhinde 3 gün tutukluluk alındı.

Ayrılmak istedi diye öldürdü...

Girne'de Abdullah Çelik tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan 45 yaşındaki Elif Lort, kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmişti.

Polis açıklamasına göre dün akşam saat 21:45 sıralarında meydana gelen olayda; Girne'de Şht. Nahit Hasan Sokak üzerinde, 41 yaşındaki Abdullah Çelik, kendisinden ayrılmak istediğini söyleyen Elif LORT'u bıçak ile vücudunun muhtelif yerlerinden bıçaklamıştı.

Elif LORT kaldırıldığı Girne Dr Akçiçek Hastanesi'nde yapılan ilk yardım tedavisinin ardından Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiş, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmişti.