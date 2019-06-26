'Pisgot' denizle buluştu
Mehmetçik Belediye kumsalına yakın bir yerde yaralı halde bulunan kaplumbağa tedavisinin ardından doğal ortamına bırakıldı.
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Mehmetçik Belediye kumsalına yakın bir yerde yaralı halde bulunan kaplumbağa tedavisinin ardından doğal ortamına bırakıldı.
Taşkent Doğa Parkı’nda tedavi edilen ve sağlığına kavuşan "Pisgot" adı verilen yeşil deniz kaplumbağası, gönüllü ekiple denize bırakıldı.
Taşkent Doğa Parkı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, tedavisinin ardından doğal ortamına bırakıl Pisgot’un fotoğrafları yer aldı.
FOTOĞRAFLAR: Taşkent Doğa Parkı
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Etiketler : pisgot, taşkent doğa parkı, deniz kaplumbağası
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