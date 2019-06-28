Pirzola kuzeyde 73, güneyde 52 lira

Fehime ALASYA

Yaz mevsimi ile birlikte meyve fiyatlarında düşüş yaşandı, et yine cep yaktı. Adanın kuzeyinde meyve ve sebzede ucuzluk dikkat çekerken, kırmızı ette, kur farkına rağmen güney yine daha ucuz kaldı.

Bu haftaki Alışveriş Sepeti’ne giren ürünler arasındaki manav reyonlarında yaz meyvelerinin tamamen piyasada yer alması, fiyatlardaki seyrin düşüş yönünde seyretmesine de neden oldu.

Kuzey güney fiyat karşılaştırmasında bu her zaman olduğu gibi bu hafta da market ve manav reyonunda kuzey, kasap reyonlarında ise güneydeki fiyatlar tüketiciyi cezp etti.

Bu haftaki alışveriş sepetinde, Kıbrıs’ın güneyinde çok fazla yemeklik sebze olmasına karşın, kuzeyin bu konuda zayıf kalması, göze çarpan bir diğer ayrıntı oldu.

Yemeklik sebzelere karşın güneydeki manav reyonlarında yer alan meyve çeşitlerinin kalite ve fiyata bağlı olarak daha fazla olduğu dikkat çekti.

Kıbrıs’ın kuzeyinde sebze reyonlarında bu haftaki en büyük fiyat indirimi geçtiğimiz hafta olduğu gibi yine kirazda görüldü. Geçtiğimiz hafta 39 TL’den 29 TL’ye düşen kiraz bu hafta da düşüşünü sürdürerek 26 TL’ye indi.

Limon bu hafta yine kuzeyde fiyatı yükselen yeşillikler arasında yer aldı. Geçtiğimiz hafta 6,50 TL olan limon, bu hafta 9,95 TL’ye çıktı.

Kuzeyde fiyatı en çok çıkan ürün ise brokoli oldu. 6,25 TL’den 27,50 TL’ye çıkan brokolinin fiyatı tüketiciyi en çok şaşırtan ürün oldu.

Kuzeyde 27 TL olan brokoli güneyde 17 TL civarında tüketiciyle buluşurken, güneydeki kalitenin standartların altında olduğu gözlemlendi.

Güneyde ise bu hafta fiyat artışında taze fasulye başı çekerken, en büyük düşüş domateste yaşandı. Geçtiğimiz hafta kilosu 22,59 TL olan taze fasulye, bu hafta 25,83 TL’ye çıkarken, domates, 12,77 TL’den 4,90 TL’ye düştü.

Brokoli alıcı bulmakta zorlandı

Kıbrıs’ın kuzeyinde bu hafta sepete giren tazeliklerden salatalık, domates, portakal, biber, karpuz ve kirazda fiyat düşüşü görülürken, patates, brokoli, limon ve kavun fiyatları yükseldi.

En büyük indirim 3 TL ile kirazda yaşanırken, brokolideki yükseliş tüketicileri şaşırttı.

6,25 TL olan brokoli, bu hafta 27 TL civarında alıcı bulmakta zorlandı.

Yaz aylarının en çok tüketilen meyveleri arasında olan kavun da bu hafta 20 kuruş artış göstererek 1,65 TL’ye çıktı.

Taze fasulye başı çekti

Güneydeki manav reyonlarında birçok ürünün fiyatı aynı kalırken, 4’er kalemde fiyat düşüşü ve yükselişi yaşandı.

Buna göre bu hafta fiyat artışı gösteren ürünler kabak, salatalık, çiçek lahanası ve taze fasulye olurken, domates, muz, portakal ve dolmalık biber düştü.

Bu hafta fiyat artışında taze fasulye başı çekerken, en büyük düşüş domateste yaşandı. Geçtiğimiz hafta kilosu 22,59 TL olan taze fasulye, bu hafta 25,83 TL’ye çıkarken, domates, 12,77 TL’den 4,90 TL’ye düştü.

Patates ve ananas güneyde daha uygun

Kuzey ile güney arasındaki manav reyonu kıyaslamasında bu hafta bu hafta yine büyük farklar görüldü.

Kuzey ile güney arasındaki karşılaştırmada yüksek fiyat farkıyla, göze çarpan diğer yeşillikler ise kabak, salatalık, brokoli, portakal, limon, dolmalık biber, avokado, pırasa, kavun, şeftali, üzüm, kaysı ve karpuz oldu.

Tüm bu yeşilliklere karşın patates ve ananasın fiyatlarının güneyde daha uygun olduğu da dikkat çeken bir diğer ayrıntı oldu.