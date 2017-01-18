Piro defteri kapandı

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Türk Ocağı ile Küçük Kaymaklı’nın takası konusunda anlaşmaya vardığı Hasan Piro-Cenk Yılmaz transferi olumsuz sonuçlandı. Diyalog TV’de yayınlanan ve Beyzade Ünalmış’ın sunduğu ‘Doksan Artı’ programına telefonla bağlanan Türk Ocağı Kulüp Başkanı Fahri Altınör, bu transferi kapattıklarını söyledi. Altınör, kalecileri Cenk Yılmaz’ın kendilerine takımda kalmak istediğini bildirdiğini ifade ederek, “Transferi iki oyuncu belirleyecekti ancak Cenk takımda kalmak istediğini söyledi, biz de böylece bu transfere nokta koyduk.”dedi.