Pınardan, Çağ- Sen Genel Sekreteri

Kıbrıs Türk Devlet Çalışanları Sendikası'nın (Çağ-Sen) 19 Haziran 2019’da yapılan IX. Olağan Genel Kurulu’nda seçilen yetkili organlar toplanarak kendi içinde görev bölümü yaptı. 8 üyeden oluşan yönetim kurulu içinde yapılan görev bölümünde, Genel Sekreterliğe Gamze Pınardan seçildi.

Sendika açıklamasına göre, diğer Yönetim Kurulu üyeleri de şu şekilde görev aldı: “Mali Sekreter Ayşen Başar, Kamu Sektörü Sekreteri, Koral Mertler, Özel Sektör Sekreteri Sultan Miharbi, Eğitim Sekreteri Zühal Koreli, İnsan Hakları Sekreteri Tuğçe Güngör, Örgütlenme Sekreteri Erdinç Selasiye, İletişim Sekreteri Gamze Gez, Yedek Üyeler: Özlem Borucu ve Dilek Meral Şener.”

Denetleme Kurulu Başkanı Halkan Bozat olurken, üyeler; Ayşe Davulcu ve Ersin Hürdoğanoğlu oldu.

Disiplin Kurulu Başkanlığına Hüseyin Yalyalı seçildi. Disiplin Kurulu Üyeleri Ahmet Özdirenli ve Gönül Tulga; yedek üyeler de İbrahim Ada ve Beklem Öztuğ’dan oluştu.

Çağ-Sen IX. Olağan Genel Kurulu’nda Sendika Başkanlığı’na Mehmet Davulcu seçilmişti.

Genel Sekreterliğe seçilmesi nedeniyle konuşan Gamze Pınardan, özel sektörde sendikalaşmanın yaygınlaştırılması için daha aktif ve sonuç alıcı şekilde çalışmak gerektiğine dikkati çekerek Sendika Başkanı’nın öğretici öncülüğünde tüm yetkili kurul üyeleriyle birlikte çalışmayı kendilerine hedef koyduklarını söyledi.

Asgari ücretin açlık sınırına düştüğünü belirten Gamze Pınardan, yılın 6. Ayının sonuna yaklaşılmakta olduğu halde asgari ücretin yenilenmesi ile ilgili hiçbir faaliyet olamadığını belirterek bu konunun da takipçisi olacaklarını söyledi.