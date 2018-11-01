Pilot Deniz Adalı Antalya'da uğurlandı

Antalya’da düşen eğitim uçağında hayatını kaybeden pilot yardımcısı Kıbrıs kökenli Deniz Adalı'nın (32) cenazesi gözyaşları arasında defnedildi.

Türkiye’nin Manavgat ilçesinde 2 gün önce bir sivil havacılık firmasına ait Cessna 150 tipi TC KIM tescilli eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot Serkan Dilci ve Deniz Adalı hayatını kaybetti. Pilotlardan Deniz Adalı için Antalya Büyükşehir Belediyesi Uncalı Kent Mezarlığı’nda öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Törene, ailenin yakınları ve Adalı’nın pilot arkadaşları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Deniz Adalı’nın naaşı gözyaşları arasında defnedildi. Anne Birigit ve baba Adnan Adalı, taziyeleri kabul etti. Anne Brigit, uzun süre gözyaşı döktü.

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