Pilli'den tedbirli bayram mesajı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli Ramazan Bayramı dolayısıyla ‘tedbirli’ mesaj yayımladı. Pilli, salgın riskinin bitmediğini ifade ederek tedbiri elden bırakmamak gerektiğini vurguladı. Dışarıda kuralların unutulduğunu gözlemlediğini ifade ederek, yeniden aynı sıkıntıları yaşamamak için herkesin görev üstlenmesi gerektiğini kaydetti.

Pilli’nin mesajı şu şekilde:

"Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle ülkemizde de büyük bir mücadele başlatmış, ne mutlu ki bizlere hep birlikte bu zor süreci şu anda kontrol altına almış bulunmaktayız.

Ancak unutmayalım, koranavirüs salgını henüz bitmedi. Dünyada bitmediği sürece aynı tehlikenin devam edeceğini düşünerek hareket etmek zorundayız.

Bildiğiniz üzere son haftalarda herhangi bir pozitif vaka bulunmaması üzerine ülkemizde normalleşme sürecine girmiş bulunmaktayız.

Birçok işletme kapılarını açmış, haklı olarak ekonomik olarak yaşanan kayıplarını yeniden kazanmak için hizmet vermeye başlamıştır.

Maalesef görmekteyiz ki bulunduğumuz yerlerde ve dışarıda kurallar unutulmakta, tehlikeyi görmezden gelmekteyiz.

Bu ivmeyi korumak yine bizlerin görevidir. Ekonomik ve sosyal yaşantımızın devamı, en önemlisi ise sağlığımız için hepimiz kendimize düşen görevi yapmalı kontrolü elden bırakmamalıyız.

Bu bayramı yine sevdiklerinizle ancak sosyal mesafe kurallarına uyarak geçirmeniz, dışarıda olduğunuz müddetçe maske kullanmanız, hijyen kurallarına uymamız daha nice sağlıklı bayramlar geçirebilmemizi sağlayacaktır.

Ülkemizde koronavirüs sürecinde özverili bir şekilde görev yapan, sağlık çalışanları başta olmak üzere tüm destek veren kamu, kurum ve kuruluşlara ve tabi ki siz değerli halkımıza şükranlarımı sunuyor, hayırlı bayramlar diliyorum.”