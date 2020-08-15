Pilli'den gazetecilere gözdağı: Soruşturma başlatılacak
Bakan Pilli, “Vakaları bizden önce basına yansıtanlar hakkında soruşturma açılacak, halk bizim açıklamalarımıza itibar etsin” dedi.
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, BRT’ye telefonla bağlanarak açıklamalarda bulundu
Pilli, basında Koronavirüs vakalarına ilişkin yanlış bilgiler yer aldığını söyleyerek, “Bu haberler halkı paniğe sokuyor” dedi.
Bakan Pilli, “Vakaları bizden önce basına yansıtanlar hakkında soruşturma açılacak, halk bizim açıklamalarımıza itibar etsin” dedi.
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