Pilli'den Dünya Sağlık Günü mesajı

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Dünya Sağlık Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, “Dünyanın küresel anlamda tarihte görülmemiş böylesi salgın yaşadığı bu günlerde sağlığın insan yaşamı üzerindeki etkilerini kötü bir tecrübe ile yeniden öğrenmiş bulunmaktayız” diyen Pilli, şu ifadelere yer verdi:

“Yüz yıllardır insanlık buna benzer salgınlarla boğuşmuş ve sonunda bu mücadeleleri kazanarak kendi ırkına derman olmuştur. Hiç kimsenin kuşkusu olmamalıdır ki insanoğlu bu mücadelede de başarılı olacaktır.

‘Olmaya devlet bir cihanda bir nefes sıhhat gibi’ sözü ile tek bir nefesin bile değerini yeniden anladığımız günler yaşamakta olduğumuzu hatırlatarak, bu vesile ile bir kez daha ülkemizde yaşayan yurttaşların sağlıklarına kavuşması adına gece gündüz canları pahasına emeklerini ortaya koyan tüm sağlık çalışanlarına sonsuz teşekkürlerimiz sunar, dünya sağlık gününü kutlar, gelecek günlerin sadece ülkemize değil, tüm dünyaya sağlıklı günler getirmesini temenni ederim.”