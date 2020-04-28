Pilli: Siber'i kınıyorum

Başbakanlık COVID 19 Koordinasyon Konseyi Başkanı Sibel Siber’i kınayan Sağlık Bakanı Ali Pilli daha sonra sözünü geri aldı. Pilli “Hastanede hiçbir malzeme kaybolmamıştır. Sibel hanımın (Sibel Siber) yaptığı açıklama (hastaneden malzeme kaybolduğu açıklama) tamamen kesinlikle gerçek dışıdır. Çok üzüldüm. Keşke araştırıp bu açıklamayı yapmış olsaydı. Kendisini kınıyorum.” dedi.

YENİ VAKA YOK

Sağlık Bakanı Ali Pilli bugün 372 test yapıldığını, pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli COVID 19 yatak kapasitesinin 178 olduğunu, solunum cihazı sayısının 36’dan 54’e çıktığını, Mayıs ayında 105 tane daha cihaz geleceğini açıkladı.

Meclis Genel Kurulu’nda konuşan Pilli, COVID- 19 tedavisinde ilaç eksikliği, ekipman ve kit eksikliği olmadığını, 5000 PCR teste sahip olunduğunu belirtti.

Sağlık personeli konusunda sıkıntı olmadığını anlatan Pilli COVID -19 için ek istihdam sağlanacağını kaydetti.

“Hastanede 178 yataklı pandemi bölümü vardır. Kalıcı bir pandemi hastanesi düşünüyoruz. Çalışmaları devam ediyor. Büyük ihtimalle hastanenin yapılıp yapılmayacağı belli olacak” diyen Pilli bu konuda netlik olmadığını açıkladı.

“Açılma” yapıldığı zaman açılacak sektörlere 8000 test yapmayı planladıklarını anlatan Pilli “Hastanede hiçbir malzeme kaybolmamıştır. Sibel hanımın (Sibel Siber) yaptığı açıklama (hastaneden malzeme kaybolduğu açıklama) tamamen kesinlikle gerçek dışıdır. Çok üzüldüm. Keşke araştırıp bu açıklamayı yapmış olsaydı. Kendisini kınıyorum.” dedi. Başbakanlık COVID 19 Koordinasyon Konseyi Başkanı Sibel Siber’i kınayan Sağlık Bakanı daha sonra sözünü geri aldı.