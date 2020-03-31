Pilli: "Otellerde vaka yok"

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Kanal Sim’de yaptığı açıklamalarda, otellerde karantinada olanlarla ilgili bir vaka olmadığını, öğrencilerin sağlık anlamında herhangi bir sıkıntılarının olmadığını ifade etti.

Hotellere 14 günü dolduran kişilere test yapılmaya başlandığını da kaydeden Pilli, eğer şüpheli bir durum olursa ayrı bir test daha yapılacağını belirtti.

Pilli ayrıca, otellerde kalan kişilerin çıkıştan sonraki takibi için iletişim bilgilerinin ve çıktıktan sonra nerede kalacaklarına dair bilgilerinin alındığını kaydederek, hotel karantinasının ardından 7 günlük de ev karantinasının başlayacağını hatırlattı.