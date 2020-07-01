Pilli: “Öğlene doğru ilk PCR sonuçları çıkacak”
Sağlık Bakanı Ali Pilli, karantinasız bir şekilde ülkeye giriş yapan kişilerin PCR sonuçlarının henüz çıkmadığını, tahminen 4 saat sonra söz konusu test sonuçlarının çıkacağını belirtti
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Sağlık Bakanı Ali Pilli, karantinasız bir şekilde ülkeye giriş yapan kişilerin PCR sonuçlarının henüz çıkmadığını ifade eden etti, PCR için gerekli örnekleri aldıktan sonra hem Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde, hem Mağusa Devlet Hastanesi’nde, hem de özeldeki laboratuvarlarda çalışıldığını belirtti. BRT’de konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Pilli, tahminen 4 saat sonra söz konusu test sonuçlarının çıkacağını belirtti, “Öğlene doğru ilk partinin sonuçları çıkacak. Çıktıktan sonra yolculara SMS ile sonuçlar iletilecek. Kamuoyu açıklaması akşama yapılacak. Olağanüstü bir durum olursa açıklama yapacağız” dedi.
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