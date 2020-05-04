Pilli, KTGB'yi ziyaret etti

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği lokalinde gazeteciler ve basın çalışanlarına test yapma çalışmalarını yerinde takip etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Pilli, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi'nin 7 kişilik tarama ekibi tarafından gerçekleştirilen testler hakkında bilgi alıp, basın örgütlerinin temsilcileriyle sohbet etti.