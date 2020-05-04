Lefkoşa22 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Pilli, KTGB'yi ziyaret etti
Pilli, KTGB'yi ziyaret etti

Pilli, KTGB'yi ziyaret etti

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği lokalinde gazeteciler ve basın çalışanlarına test yapma çalışmalarını yerinde takip etti.

A+A-

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği lokalinde gazeteciler ve basın çalışanlarına test yapma çalışmalarını yerinde takip etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Pilli, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi'nin 7 kişilik tarama ekibi tarafından gerçekleştirilen testler hakkında bilgi alıp, basın örgütlerinin temsilcileriyle sohbet etti.

Bu haber toplam 60 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler