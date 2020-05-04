Pilli, KTGB'yi ziyaret etti
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği lokalinde gazeteciler ve basın çalışanlarına test yapma çalışmalarını yerinde takip etti.
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği lokalinde gazeteciler ve basın çalışanlarına test yapma çalışmalarını yerinde takip etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Pilli, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi'nin 7 kişilik tarama ekibi tarafından gerçekleştirilen testler hakkında bilgi alıp, basın örgütlerinin temsilcileriyle sohbet etti.
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