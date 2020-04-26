Pilli: "Kamu hizmeti veren hastanelerin önemi anlaşıldı"

Sağlık Bakanı Ali Pilli Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin yangından hasar gören birimlerini ziyaret ederek hastanenin son durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Pilli’ye ziyareti sırasında hastane yetkililerinin yanı sıra, sigorta şirketi Mapfree Direktörleri Alişan Oşan ve Ömer Şan da eşlik etti.

Bakan Ali Pilli, Başhekim Dr. Adil Özyıltan, Başhekim Yardımcısı Dr. Hasan Birtan ve Mapfree yetkilisi Alişan Oşan ziyaret sonrası basına açıklamada bulundu.

PİLLİ: 170 SOLUNUM CİHAZIYLA ÇOK ÜSTÜN BİR YOĞUN BAKIM SERVİSİ OLACAK

Bakan Ali Pilli de Aralık ayından itibaren Sağlık Bakanlığı’nın pandemiye hazırlanırken, Kıbrıs’ın belki de en büyük yangınlarından birinin yaşandığını ve olduğu gibi bütün servislerin hasar gördüğünü ve hastanenin tamamen çalışamaz duruma geldiğini anlattı.

Kurum, kuruluşlar belediyeler ve Başbakanlıkla birlikte iktidar-muhalefet devletin tüm birimlerinin gerek yangın gerekse Covid-19 konularında Bakanlığın yanında olduklarını söyleyen Pilli, 9 Mart’tan beri Covid-19 ile mücadele ederken bir yandan da Hastaneyi diğer hasta vatandaşların kullanımına açmak için yoğun çaba sarf ettiklerini aktardı.

Pilli, Hastanenin pandemi hastanesi ilan edildiği zaman zaten kullanılamaz durumda olduğunu ifade ederek, Hastanenin bugün neredeyse eskisinden daha iyi bir şekilde hazır olduğunu ve daha da ileriye götürüleceğini, solunum cihazlarının 36’dan 54’e çıkarıldığını, 105 tanesinin daha yolda olduğunu ve Nisan sonu Mayıs başı itibarıyla 170 rakamının elde edilmesiyle çok üstün bir yoğun bakım servisine ulaşılacağını belirtti.

“KAMU HİZMETİ VEREN HASTANELERİN ÖNEMİ ANLAŞILDI”

Sağlık sistemini daha iyiye taşımak için muhalefetin de destek verdiğini ve teşekkür ettiğini söyleyen Pilli, kamu hizmeti veren hastanelerin en üst seviyeye çıkarılmak zorunda olunduğunun artık anlaşıldığını ve halkın da Devlet Hastanesi’ne muayene olmaya gelecek herkesin içinin rahat olmasını istedi.

Hasteneye giriş çıkış yapan herkesin kontrollerinin en titiz şekilde yapıldığını belirten Pilli, halktan da ziyaretçileri minimum sayıda tutmasını istedi.

“COVID-19 BİTMEDİ”

Pilli, Covid-19 virüsünün ülkeyi terk etmediğini, gerekli tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğini söyleyerek, gizli vakalar olabileceğini ve sosyal mesafeye dikkat ederek, hijyen kurallarına dikkat ederek, maske takarak ve hastalarla teması keserek aşı bulununcaya kadar geçecek sürede hastalığın bulaşmasının engellenmesi gerektiğini söyledi.

İşin ekonomik ve sosyal boyutu da olduğunu belirten Pilli, Mayıs başında Sağlık Kurulu’na da danışarak belli işyerlerinin açılacağını, ikinci ve üçüncü aşama ardından da dördüncü ve son aşamayla yurtdışına açılarak ve okulları açarak yol haritasına devam edileceğini ifade etti.

Aralık ayından bu yana Sağlık Bakanlığı’nın yol haritasının devam ettiğini ve bu yoldan sapma olmadığını anlatan Pilli, bunu bir savaş olarak kabul edip topyekûn herkesin birlik-beraberlik içinde aynı mücadeleyi vermesinin önemine işaret etti.

Bu mücadele ruhunun 74 öncesinde olduğu gibi bugün de mevcut olduğunu belirten Pilli, sürece katkısı bulunan herkese, kurum-kuruluşlara teşekkür etti.

“VAKALARIN AZALTILMASINDA HALKIN DA KATKISI VARDIR… DOĞRULARI YAPMIŞTIR”

Pilli, bir soruya karşılık Bakanlığı temas takip ekibinin güçlü olduğunu ve temaslıların en kısa sürede tespit edilip testlerinin yapılmasını sağladığını kaydederek, şu an bir duraklama dönemi yaşandığını günde 500-600 test yapıldığını, yarından itibaren de bu test sayısını daha da yukarıya çıkaracaklarını ifade etti.

Halkın da bu seviyeye gelinmesinde önemli katkısı bulunduğunu belirten Pilli, maske takarak, evinde kalarak ve kurallara uyarak sürecin buraya getirilmesine katkıda bulunan vatandaşlara ve bu konuda duyarlılık sağlayan basın mensuplarına da teşekkür etti.

ÖZYILKAN: NALBANTOĞLU DAHA GÜÇLÜ ŞEKİLDE AYAĞA KALKMAYI BAŞARDI

Hastane Başhekimi Dr. Adil Özyıltan ziyaret sonrasında basına yaptığı açıklamada, kurulduğu 1978 yılından bu yana birçok olay yaşayan ve bunlarla baş eden Devlet Hastanesinin en son meydana gelen yangın sonrası kendisini toparlayarak kısa sürede yeniden daha güçlü şekilde ayağa kalkmayı başardığını kaydetti.

BİRTAN: HASAR GÖREN BÖLÜMLER ESKİSİNDEN DAHA İYİ BİR ŞEKİLDE TOPARLANDI

Başhekim Yardımcısı Dr. Hasan Birtan da özellikle kalp-damar cerrahi, ameliyathanesi ve servisinin yoğun hasar gördüğü yangından sonra, hasar gören bölümlerin neredeyse eskisinden daha da iyi bir şekilde yeniden toparlandığını, bundan sonra kalp-damar cerrahisi, genel yoğun bakım ve genel ameliyathane olarak yola devam edileceğini belirtti.

OŞAN: SAĞLIK HERKESE GEREKLİ ANLAYIŞIYLA HAREKET ETTİK

Mapfree Sigorta Direktörü Alişan Oşan da 28 Şubat’taki yangının ardından 2 aylık bir sürede “sağlık herkese gerekli” anlayışıyla büyük bir mücadele verildiğini ve özellikle pandemi döneminde sağlığın değerinin daha fazla ortaya çıktığını belirtti.

Üzücü bir olayın ardından adeta “şerden hayır çıktığına” inandığını söyleyen Oşan, tüm sağlık çalışanları, basın mensupları, belediyeler, sivil savunma ve süreç içerisinde diğer emeği geçenlere teşekkür etti.