Pilli: "Geç kalınmış bir karar değil"

Sağlık Bakanı Ali Pilli, yerel bulaşın olduğunu ve karantina kararının geç kalınmış bir karar olmadığını söyledi.

Pilli şöyle konuştu:

"Bazı sıkıntıların giderilmesi açısından bu kararlar üretildi. Sağlık kapasitemizin daha rahat çalışabilmesi için kısa bir süreliğine karantina kararı alınmıştır. Geç kalınmış bir karar değildir. Zamanı gelince yine alınır, zamanı gelince de kaldırılır. Gerekli zamanda gerekli kararları da üreteceğiz."