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Pilli, 'Eski Eserler' Müdürü oldu

Pilli, 'Eski Eserler' Müdürü oldu

Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin eşi Emine Pilli’nin Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi müdürü olarak atandığını duyurdu

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Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin eşi Emine Pilli’nin Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi müdürü olarak atandığını duyurdu. Atamanın 25 Kasım 2019 tarihinden itibaren geçerli olduğu bildirildi.

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