Pilli: “Bugüne dek hiçbir baskıya boyun eğmedim”

YENİDÜZEN’e konuşan Sağlık Bakanı Ali Pilli, aralarında İngiltere’nin de bulunduğu, üçüncü dünya ülkelerine ilişkin bazı yeni kararların alınması için yarın Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin toplanacağını açıkladı.

İngiltere’den ülkeye gelenlere uygulanan 7 günlük karantina uygulamasının yarından itibaren son bulacağına ilişkin iddiaları yalanlayan Pilli, “Bunu yarınki tartışmalar belirleyecek, baskılara boyun eğip toplumumu tehlikeye atacak bir karar almam, bugüne dek hiçbir baskıya boyun eğmedim.” dedi.

Üçüncü dünya ülkeleriyle ilgili üst komitenin yarın toplanacağını, buna göre bir karar üretileceğini belirten Pilli, “Ne olacak bilmiyorum. Bakanlık olarak hiçbir baskıya boyun eğmedik, karşı koyduk, tüm kararları kendi irademiz ile aldık. Öyle durumlara göğüs gerdik ki açıklasaydık ortaklık ayağa kalkardı. Bu nedenle toplumumu tehlikeye atacak bir karar almam” dedi.

“Tüm verileri alacağım, sonra değerlendireceğim”

İngiltere’den gelenlere karantina uygulanması konusunda kendisine bazı görüşler gittiğini ama bunlar henüz kararlaştırılmadığını kaydeden Pilli, gerekli tüm verileri inceledikten sonra buna net karar verilebileceğinin altını çizdi. Bunların yarın inceleneceğini anlatan Pilli, “Yarın oturup bunu değerlendireceğiz.

İngiltere’den gelenlere karantinayı kaldıralım derlerse oradaki tüm durumları görmek istiyorum, tüm verileri alacağım, sonra değerlendireceğim ve bu kararı vereceğiz. Ülke ekonomisini de düşünüyoruz, sadece sağlık değil, çok yönlü düşünüyoruz. Yarın bazı önemli kararlar için masaya oturuyoruz ama henüz net bir şey yok. Bunu yarınki tartışmalar belirleyecek” şeklinde konuştu.

“İyi gidiyoruz, halkta güven duygusu oluştu”

“Halkımıza sağlıkta zarar gelemeyecek şekilde, hiçbir baskıya boyun eğemeyecek şekilde karar alacağız. Sağımız, solumuz ateş içinde, korunmaya çalışıyoruz, şimdiye dek iyi gidiyoruz” diyen Pilli, maske takmayan insanları işaret ederek halkta güven duygusu oluştuğunu anlattı.

“Herkes biraz sıkıya girecektir”

Ülkede çok iyi bir temaslı takibi yapıldığını da dile getiren Pilli, “Bir insan sağlığını korumak, zarar görmemek istiyorsa ufak tefek zorluklara da katlanmalı. Yurt dışından gelip de pandemi otelinde kapıda bekliyormuş diye yakınanlar veya bunları kamuoyu yaratmaya çalışanlar var ama bana göre bu yanlış. Herkes biraz sıkıya girecektir tabi, bu hepimizin sağlığı içindir.” Diyerek zaman zaman basında yer alan eleştirilere serzenişte bulundu.