Pilli anjiyo oldu

Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye bu sabah anjiyo yapıldı. Kalbiyle ilgili sorun saptanmayan, yüksek tansiyonu da kontrol altına alınan Pilli’nin bugün hastaneden taburcu olması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ali Çaygür, Pilli’nin sağlık durumuyla ilgili Türk Ajansı Kıbrıs’a (T.A.K) açıklama yaptı.

Kolan British Hospital’da dünden beri müşahede altında olan Pilli’ye bu sabah 09.30 sıralarında anjiyo yapıldığını belirten Çaygür, operasyona Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kalp Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlarından Dr. Hasan Feray, Dr. Osman Beton ve Dr. Eser Varış’ın girdiğini belirtti.

Çaygür, Pilli’nin kalbiyle, kalp damarıyla ilgili bir sorun saptanmadığını, yüksek olan tansiyonun da kontrol altına alındığını kaydetti.

Baş ağrısı şikayetleri de olan Sağlık Bakanı’nın nöroloji uzmanı tarafından değerlendirildiğini belirten Müsteşar Ali Çaygür, bu muayenede de olumsuz bir bulguya rastlanmadığını belirtti.

Çaygür, “Sağlık Bakanı’nın bugün hastaneden taburcu olması bekleniyor” dedi.

Ali Pilli, koronavirüs önlemleri gündemiyle dün yine toplanan Bakanlar Kurulu sonrasında yüksek tansiyon şikayetiyle Kolan British Hospital’de müşahede altına alınmıştı.