Pilli, açıklama yapacağını açıkladı

Ülkemize Türkiye'den gelen kişilerin PCR test sonuçları henüz açıklanmadı. Sağlık Bakanlığı yetkililerine ulaşılamıyor. Öte yandan bir pozitif vakanın gemiyle geldiği ve henüz bulunamadığı iddia edilmekte.

Haber Kıbrıs ve Kıbrıs Postası gazeteilerinde yer alan iddialara göre ise PCR testi yapılanlar arasında 1 kişinin pozitif vaka olduğu ve karantinaya alındığı belirtilmekte.

YENİDÜZEN Haber Merkezi'nin gayri resmi kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre, adaya gemi ile gelen erkek bir kişinin PCR testi pozitif çıktı. Söz konusu kişi henüz bulunup karantinaya alınamadı.

Söz konusu iddia resmi makamlarca henüz doğrulanmadı.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Dr. Ali Pilli'nin 1Temmuz 2020 Covid-19 ile ilgili genel durum hakkında yaklaşık 1 saat içerisinde bir açıklama yapacağını açıkladı.