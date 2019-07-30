Pilli: 6 şüphelinin kan örnekleri bekleniyor

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Batı Nil Virüsü teşhisiyle Lefkoşa Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Servisi’nde tedavi gören bir hastanın genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Pilli, söz konusu hastanın dün itibariyle yoğun bakımdan çıkartıldığını aktardı, şu anda şüpheli 6 hastanın kan örnekleriyle ilgili sonuçların Türkiye’den gelmesinin beklendiğini de ifade etti.

Virüsle ilgili bugüne kadar 3 hastaya teşhis konulduğunu, bir hastayı kaybettiklerini, bir hastanın da taburcu edildiğini belirten Pilli, “Bugün itibariyle ön tanı ile gelen yeni hasta bulunmuyor” dedi.